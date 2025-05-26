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特朗普：伊朗核谈判取得进展，加沙紧张局势必须缓解
特朗普表示,与伊朗的下一轮核谈判将"很快"进行。
特朗普：伊朗核谈判取得进展，加沙紧张局势必须缓解
The talks came ahead of a June meeting of the UN nuclear watchdog, the Vienna-based International Atomic Energy Agency (IAEA), during which Iran's nuclear activities will be reviewed. / Reuters
2025年5月26日

美国总统唐纳德·特朗普表示，华盛顿在与伊朗就其核计划的谈判中取得了“重大进展”，并暗示在与以色列和巴勒斯坦组织哈马斯的沟通后，可能会采取缓和加沙局势的努力。

周日，特朗普在新泽西州莫里斯敦对记者发表讲话时表示，他与伊朗官员的近期讨论“非常好”，并暗示可能很快会有积极的进展。他在返回华盛顿特区之前说道：“我认为我们在伊朗问题上可能会有一些好消息。我们取得了一些真正的进展，重大进展。”

当被记者问及是否会很快与伊朗进行新一轮谈判时，特朗普回答：“很快。我不能告诉你明天会发生什么，但我可以告诉你，伊朗谈判进展得非常顺利。我希望这能实现，因为我希望看到没有炸弹落下，也没有大量人员伤亡。我真的希望看到这样的结果。”

关于加沙局势，特朗普表示，美国也在与哈马斯和以色列官员进行对话。他补充道：“我们希望尽快解决整个局势。”

复杂的谈判

在最近一轮谈判后，伊朗外长兼首席谈判代表阿巴斯·阿拉格奇淡化了进展的重要性，强调“谈判过于复杂，不可能在两三次会议中解决。”

阿曼外长巴德尔·阿尔布赛迪在社交平台X上表示，第五轮谈判“取得了一些但并非决定性的进展”，并补充说，他希望“剩余的问题”能在未来几天内得到澄清。

此次谈判是在联合国核监督机构——位于维也纳的国际原子能机构（IAEA）6月会议之前进行的，届时将审议伊朗的核活动。

此外，这些谈判也发生在2015年协议即将于10月到期之前。该协议旨在缓解美国和欧盟对伊朗寻求核武器能力的怀疑，而德黑兰一直否认这一指控。

作为对其核计划限制的回报，伊朗曾获得国际制裁的缓解。但在2018年，特朗普单方面宣布美国退出该协议并重新实施制裁，使协议遭到破坏。

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