以色列战机于周五清晨对叙利亚总统府附近目标发动袭击，此举被视为在叙利亚政府与大马士革郊区贾拉马纳的德鲁兹领导人达成重要协议后的一次挑衅性升级。该协议旨在恢复安全并解除当地武装组织的武装。

这是本周以色列第二次对叙利亚发动空袭，目标靠近象征叙利亚权力中心的人民宫——现任总统艾哈迈德·沙拉阿领导下的新政府所在地。此次袭击发生在叙利亚当局与德鲁兹代表达成关键协议后仅数小时，该协议旨在加强国家控制并避免本周早些时候爆发的进一步宗派冲突。

叙利亚信息部表示，在两次独立的袭击中，11名叙利亚安全部队成员遇难。

以色列将其行动描述为对叙利亚南部德鲁兹社区的保护措施，声称是出于对其安全的担忧。然而，大马士革认为，此次袭击的时机是以色列故意破坏国家和解努力并在该地区展示其主导地位的举动。自2024年底以来，以色列军队一直占领叙利亚非军事缓冲区的部分地区。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡和国防部长以色列·卡茨在联合声明中表示：“这是对叙利亚政权的明确警告。”他们还威胁称，如果叙利亚军队向南推进，以色列将采取进一步干预措施。

然而，叙利亚官员认为，以色列的说辞是掩盖其更深战略意图的烟幕。一位政府发言人表示：“以色列以保护少数民族为借口，继续侵犯叙利亚主权。”他补充说，大马士革已经与当地德鲁兹领导人密切合作，以稳定该地区。

周四早些时候，贾拉马纳的德鲁兹长老与政府代表达成了一项全面的安全协议。协议内容包括向国家移交重型武器、部署内政部部队以及设立新的检查站以保护平民。这些措施得到了社区领导人和中央政府的欢迎，被视为实现国家团结的重要一步。

德鲁兹的宗教领袖也公开拒绝分裂主义议程，重申他们对统一叙利亚国家的忠诚。来自苏韦达省的一份声明中写道：“我们拒绝任何分裂或外国干涉我们的内部事务。”苏韦达省是叙利亚德鲁兹人口的主要聚居地。

分析人士指出，以色列的空袭旨在破坏叙利亚巩固内部稳定和展示力量的努力。大马士革认为，特拉维夫正在利用少数民族的担忧为其军事侵略辩护，并延长其对叙利亚南部，特别是戈兰高地的占领。

尽管以色列声称是在捍卫德鲁兹的利益，但它却忽视了叙利亚德鲁兹公民的政治自主性，其中许多人支持国家主权并反对外国干涉。

以色列的空袭还发生在该地区对特拉维夫在邻国和其他地区（包括黎巴嫩和加沙）破坏稳定作用的批评日益增加之际，这进一步引发了对其跨境军事行动合法性的质疑。