印度当局已开始调查该国历史上最严重的航空灾难之一。一架印度航空的飞机在前一天坠毁，机上242名乘客和机组人员中仅有一人生还。印度总理纳伦德拉·莫迪已前往坠机现场视察。

周五，官员宣布，印度政府已对这起致命事故展开调查。这架飞往伦敦的印度航空飞机在周四从西北部城市艾哈迈达巴德起飞后几分钟内坠毁于一处居民区。

官员表示，大多数遇难者遗体已被烧焦，难以辨认。

印度民航部长拉姆·莫汉·奈杜在社交媒体上发表声明称，航空事故调查局已根据国际民航组织的全球协议启动调查。

来自美国的一个团队预计将抵达印度协助调查。美国国家运输安全委员会、联邦航空管理局、波音公司和通用电气公司都将派遣专家参与。

目前尚未有关于黑匣子（飞行数据记录器和驾驶舱语音记录器）回收的最新消息，相关部门仍在坠机现场进行搜寻。

全印度医学协会联合会全国主席阿克沙伊·东加尔迪夫表示，医务人员已开始进行DNA检测，而悲痛的家属们周五聚集在艾哈迈达巴德的民用医院外等待消息。

印度最严重的航空灾难之一

飞机撞上一栋医学院宿舍楼后起火，导致地面上多名学生遇难。坠机地点靠近艾哈迈达巴德机场，该市人口超过500万，是印度总理莫迪的家乡古吉拉特邦的首府。

莫迪总理已前往坠机现场以及当地政府医院探望伤者。他计划当天晚些时候与高级官员举行会议。

印度内政部长阿米特·沙阿证实，他在医院探望了唯一的幸存者。一名医生表示，他检查了幸存者，并确认其身份为维什瓦什库马尔·拉梅什。

“他意识模糊，身上多处受伤，”医生达瓦尔·加梅蒂说，“但他似乎已脱离生命危险。”

另一名医务人员表示，拉梅什告诉他，飞机起飞后不久便开始下降，突然断裂成两部分，将他抛出机舱，随后发生了巨大的爆炸声。

此次印度航空坠机事故涉及一架服役12年的波音787飞机。事故原因尚不明确。波音飞机在其他机型上曾出现过安全问题。

据专家介绍，目前全球约有1200架787梦想飞机服役，这是该机型16年运营历史中的首次致命事故。