泰国军方周三表示，柬埔寨军队在争议边境的三个不同地点违反了停火协议，并警告称，如果袭击持续下去，将采取更严厉的措施。

就在不到两天前，两国政府签署了由马来西亚斡旋的停火协议，该协议于周一午夜生效。这项停火协议旨在阻止持续五天的激烈冲突。

冲突已造成至少43人死亡，双方超过30万平民流离失所。

在马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣和美国总统唐纳德·特朗普的共同努力下，停火得以实现。特朗普曾警告泰国和柬埔寨领导人，如果冲突持续下去，贸易谈判将无法取得进展。

泰国和柬埔寨在其最大的出口市场美国面临36%的产品关税。然而，降低这一关税需要达成协议。

停火协议达成后，特朗普表示，他已与两国领导人会面，并指示其贸易团队恢复关税谈判。

泰国报告称，柬埔寨军队周三从柬埔寨北部边境的西萨格府向泰国东北部阵地开火。

泰国陆军发言人温泰·苏瓦里少将告诉记者：“柬埔寨军队使用了小型武器和榴弹发射器，这激怒了泰国，迫使泰国采取自卫行动。”

柬埔寨则否认了这些指控，重申了其对停火的承诺，并呼吁派遣观察员。柬埔寨表示：“这是自协议达成以来发生的第二起事件，反映出这种行为无视协议，破坏了缓和局势的努力，更破坏了两国之间的信任。”

柬埔寨外交部发言人Chum Sounry在新闻发布会上表示：“柬埔寨坚决否认有关停火的指控。这些指控毫无根据、具有误导性，并且损害了脆弱的信任建立进程。” 他补充说，柬埔寨政府支持监督机制和独立观察。

停火协议包括停止部队调动，为8月4日在柬埔寨举行的国防部长将出席的高级军事会议铺平了道路。

目前尚未获得双方发生激烈炮火和撤军的消息。