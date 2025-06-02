加沙政府媒体办公室谴责以色列军方发布的一段“伪造”的视频，指控其试图掩盖在南部被围困的加沙拉法一个人道主义援助分发点，导致31名巴勒斯坦平民死亡、200人受伤的事件。

该办公室于周日发表声明，谴责以色列军方“公然且明显的企图”，试图为在备受争议的所谓以色列-美国援助分发中心发生的死亡事件推卸责任。

以色列军方发布了一段由无人机拍摄的视频，声称“武装分子”向寻找食物的人群开火，但加沙当局驳斥了这一说法，称其是精心策划的虚假信息宣传的一部分。

该办公室表示： “视频发布的时间距离屠杀发生已有15小时之久，且明显被操控以为（以色列）占领军开脱，这表明这是一次与事实无关的刻意媒体操作。” 并质疑如果无人机记录了事件，为什么视频没有立即发布。

现场证据与幸存者证词

现场证据和幸存者的证词与以色列的说法相矛盾，显示当地并未发生武装冲突，因为以色列军队完全控制了该地区。

“数十具尸体倒在地上，头部、胸部和腹部直接受到以色列枪击的伤害，目标是平民，”该办公室表示。

据称视频拍摄于汗尤尼斯东部，而非援助中心所在的拉法西部，这揭露了以色列的欺骗行为，该办公室称。

该办公室进一步指出，以色列军方发布的同一段视频中包含一个完全破坏其说法的丑闻性元素。视频显示分发“面粉袋”，然而所谓的“以色列-美国人道主义援助”中心并不分发面粉，而是分发从国际组织如拉赫玛基金会盗取的援助物资。

以色列声称巴勒斯坦组织哈马斯阻碍援助并制造混乱，但这一说法被每日的现实所驳斥，以色列封锁通道并攻击援助卡车，该办公室补充道。

以色列利用伪造视频为其罪行辩护的历史，例如对联合国近东救济工程处学校的袭击，已失去国际组织的信任，该办公室表示。

“以色列士兵向饥饿的人群开火。拉法的大屠杀是集体屠杀的记录性证据，不能被一段误导性、空洞的视频所掩盖，”该办公室此外还补充道。

自5月27日以来，以色列通过以色列-美国“加沙人道主义基金会”实施了一项有争议的援助分发计划，绕过联合国和国际救援机构。

根据加沙媒体办公室和卫生部的说法，该计划在加沙南部的“缓冲区”内运行，但屡次失败，以色列军队向人群开火，将援助点变成了“死亡陷阱”。

以色列的屠杀

自2023年10月以来，以色列拒绝国际社会的停火呼吁，在加沙展开了残酷的屠杀，已造成超过54,400名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童。

援助机构警告称，加沙地带的人口面临饥荒风险。

在这场种族灭绝过程中，以色列将这个被封锁的飞地大部分摧毁，几乎使其所有居民流离失所。

去年11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特因在加沙的战争罪和反人类罪发出了逮捕令。

以色列还因其在飞地对平民的战争罪面临国际法院的种族灭绝案件。