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朝鲜调查新建驱逐舰重大事故
平壤指责缺乏经验的指挥和操作疏忽导致了军舰受损。
朝鲜调查新建驱逐舰重大事故
North Korea vows to arrest those responsible for failed ship launch / AP
2025年5月23日

朝鲜官方媒体报道，本周在一艘新型军舰的下水仪式中发生事故，目前朝鲜已对此展开调查。

朝鲜方面周四表示，周三在新建的5000吨级海军驱逐舰的下水仪式上，“发生了一起严重事故”，船体底部部分区域受损。朝鲜领导人金正恩将这一事故称为“犯罪行为”。

韩国军方表示，美韩情报部门评估认为，朝鲜此次尝试“侧向下水”失败，导致军舰倾斜漂浮在水面上。

然而，朝鲜官方的朝中社周五报道称，“对军舰的水下和内部检查证实，与最初的声明不同，军舰底部并未出现破洞。”

朝中社指出，“船体右舷有划痕，一定量的海水通过救援通道流入了船尾部分”。

朝鲜在周四将事故归咎于“指挥经验不足和操作疏忽”，金正恩对此表示，这是“绝对疏忽导致的犯罪行为”。

据朝中社周五报道，事故发生地位于朝鲜东部港口城市清津的造船厂，其负责人洪吉浩已于周四被执法部门传唤。

专家估计，需要“两到三天时间通过抽水来平衡军舰的倾斜”，并补充称修复驱逐舰侧面大约需要10天时间。

根据军舰的规模和吨位，韩国军方认为，这艘新建军舰可能与朝鲜上月公开的5000吨级驱逐舰“崔贤”级相似。

朝鲜声称，“崔贤”级驱逐舰配备了“最强大的武器”，并计划于明年初投入使用。

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