加沙战争
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土耳其表示, 在马德琳救援船上的公民正受到密切观察
外交消息人士宣布，正在密切监视一艘试图向加沙运送援助物资时被以色列军队扣留的船只上的土耳其公民，并已提供领事支持。
土耳其表示, 在马德琳救援船上的公民正受到密切观察
The detainees disembarked late Monday night and have since been visited by officials from Türkiye’s Embassy in Tel Aviv. / Public domain
3 小时前

土耳其外交部消息人士称，在试图向加沙运送援助物资时被以色列军队拦截的“马德琳”号船上的土耳其公民受到严密监视。

据悉，这些被扣押人员于周一深夜下船，随后土耳其驻特拉维夫大使馆的官员前往探视。

土耳其方面表示，已向这些公民提供了各种领事支持，并将相关进展告知了他们的家属。

此次行动由民间社会组织“自由船队联盟”发起，旨在打破对加沙的封锁并向该地区运送援助物资。这艘18米（59英尺）长的船于6月1日从意大利卡塔尼亚的圣乔瓦尼利库蒂港启航，驶向加沙。

船上的活动人士曾声明，他们将保持和平立场，并在以色列军队介入时不进行抵抗。

周一，以色列军队对试图打破加沙封锁的玛德琳号（Madleen）船进行了干预。

船上共有多国人士，包括法国籍巴勒斯坦裔欧洲议会议员里玛·哈桑（Rima Hassan）、德国公民亚斯敏·阿贾尔（Yasemin Acar）、土耳其的侯赛因·苏亚布·奥尔杜（Huseyin Suayb Ordu）、巴西的蒂亚戈·阿维拉（Thiago Avila）、西班牙的塞尔吉奥·托里比奥（Sergio Toribio）、荷兰的马尔科·范·雷恩斯（Marco van Rennes），以及来自法国的巴蒂斯特·安德烈（Baptiste Andre）、雷瓦·维亚尔德（Reva Viard）、帕斯卡尔·莫里埃拉斯（Pascal Maurieras）和亚尼斯·马哈姆迪（Yanis Mhamdi）。此外，还有瑞典气候活动家格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）和记者奥马尔·法亚德（Omar Faiad）。

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