土耳其外交部消息人士称，在试图向加沙运送援助物资时被以色列军队拦截的“马德琳”号船上的土耳其公民受到严密监视。

据悉，这些被扣押人员于周一深夜下船，随后土耳其驻特拉维夫大使馆的官员前往探视。

土耳其方面表示，已向这些公民提供了各种领事支持，并将相关进展告知了他们的家属。

此次行动由民间社会组织“自由船队联盟”发起，旨在打破对加沙的封锁并向该地区运送援助物资。这艘18米（59英尺）长的船于6月1日从意大利卡塔尼亚的圣乔瓦尼利库蒂港启航，驶向加沙。

船上的活动人士曾声明，他们将保持和平立场，并在以色列军队介入时不进行抵抗。

周一，以色列军队对试图打破加沙封锁的玛德琳号（Madleen）船进行了干预。

船上共有多国人士，包括法国籍巴勒斯坦裔欧洲议会议员里玛·哈桑（Rima Hassan）、德国公民亚斯敏·阿贾尔（Yasemin Acar）、土耳其的侯赛因·苏亚布·奥尔杜（Huseyin Suayb Ordu）、巴西的蒂亚戈·阿维拉（Thiago Avila）、西班牙的塞尔吉奥·托里比奥（Sergio Toribio）、荷兰的马尔科·范·雷恩斯（Marco van Rennes），以及来自法国的巴蒂斯特·安德烈（Baptiste Andre）、雷瓦·维亚尔德（Reva Viard）、帕斯卡尔·莫里埃拉斯（Pascal Maurieras）和亚尼斯·马哈姆迪（Yanis Mhamdi）。此外，还有瑞典气候活动家格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）和记者奥马尔·法亚德（Omar Faiad）。