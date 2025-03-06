美国前总统唐纳德·特朗普表示，美国国会议员应废除一项具有里程碑意义的2022年两党法案，该法案为半导体芯片制造和生产提供了527亿美元的补贴，并将这些资金用于偿还债务。

“你们的CHIPS法案是一个非常糟糕的东西。我们投入了数千亿美元，但这毫无意义。他们拿了我们的钱，却没有好好利用它，”特朗普周二在国会演讲中说道。“你们应该废除CHIPS法案，议长先生，剩下的资金应该用来减少债务。”

CHIPS与科学法案由时任总统乔·拜登于2022年8月签署，其中包括390亿美元用于美国半导体制造及相关组件的补贴，以及750亿美元的政府贷款授权。

这是特朗普迄今为止对两党CHIPS法案最强烈的批评。“我们不需要给他们钱，”特朗普表示，他建议避免新的关税就足以说服他们在美国建厂。

商务部长霍华德·卢特尼克对该计划表示赞赏，但此前曾表示希望审查拜登政府期间最终确定的奖励。

拜登政府时期的商务部长吉娜·雷蒙多通过政府补助说服了全球五大领先的半导体公司在美国建厂，以应对进口芯片带来的国家安全风险。

在拜登政府的最后几周，商务部最终确定了超过330亿美元的奖励，其中包括向韩国三星电子提供的47.45亿美元，向英特尔提供的最多78.6亿美元，向台湾积体电路制造公司提供的66亿美元，以及向美光提供的61亿美元。

一些官员担心，特朗普可能试图使拜登政府期间达成的具有约束力的补助协议失效。

纽约州州长凯西·霍楚尔周二表示，这项法律“是美光公司将1000亿美元和5万个工作岗位带到纽约中部的原因。”

特朗普刚刚表示他想废除它。

‘直接攻击’

台积电本周与特朗普共同宣布，计划未来几年在美国投资1000亿美元，建设五个额外的芯片工厂。

卢特尼克在周一的白宫活动中提到台积电获得的66亿美元奖励，但指出商务部不计划向台积电提供新的补贴——尽管它有资格获得25%的制造投资税收抵免。

台积电上个月表示，它已经收到其奖励中的15亿美元。

众议员格雷格·斯坦顿表示，特朗普的言论是对亚利桑那州半导体行业和数万名亚利桑那州工人的“直接攻击”。他表示，没有这项法律，台积电的1000亿美元投资就不会发生。

本周，大约三分之一负责监督390亿美元芯片制造补贴的美国商务部办公室员工被裁员，两位知情人士透露了这一情况。

路透社上个月报道称，新一届特朗普政府正在对已授予的项目进行审查，并对联邦政府进行大幅改革。