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美国教育部表示哥伦比亚大学未能达到认证标准
教育部长表示, 大学领导层对犹太学生遭受的所谓骚扰表现出"故意漠视"。
美国教育部表示哥伦比亚大学未能达到认证标准
Protests during the Columbia commencement ceremony, in Manhattan / Reuters
1 小时前

美国教育部已通知中部各州高等教育委员会，哥伦比亚大学违反了联邦反歧视法律。

教育部在周三的一份声明中表示，该大学“未能达到委员会设定的认证标准”。

美国教育部长琳达·麦克马洪指责哥伦比亚大学领导层对2023年10月7日巴勒斯坦抵抗组织哈马斯突袭以色列后校园内犹太学生遭受的骚扰表现出“故意的冷漠”。

“这不仅是不道德的，也是违法的。认证机构作为联邦学生资助的守门人，肩负着巨大的公共责任，”麦克马洪说道。

她强调，大学认证机构必须确保其监管下的机构遵守认证标准。

“我们期待委员会全面告知教育部为确保哥伦比亚大学遵守认证标准，包括遵守联邦民权法所采取的行动，”她补充道。

尽管如此，即便在大学屈服于政府压力并同意进行全面政策改革（包括对校园抗议的管理）以恢复联邦资金之后，这些评论仍然出现了。

校园抗议

去年，随着支持巴勒斯坦的示威活动席卷美国数十所大学校园，哥伦比亚大学成为全国学生抗议的焦点。

学生们组织了帐篷营地、教学活动和集会，呼吁停火并要求大学撤资，不再支持从以色列袭击中获利的公司。这些抗议活动引发了支持与反对的声音，批评者指责这些示威活动助长了反犹太主义的环境。

在哥伦比亚大学，紧张局势在4月升级，当时学生们在大学主草坪上搭建了一个帐篷营地。随后警方被召来拆除该场地，导致数十人被捕。大学领导层因此面临来自双方的批评：一方面被指未能保护犹太学生，另一方面又因授权警方镇压和平抗议者而受到指责。

其他精英机构如哈佛大学、麻省理工学院和加州大学洛杉矶分校也因其对支持巴勒斯坦活动的处理方式而受到审查。

拜登政府在政治盟友和批评者的双重压力下，也被要求对校园抗议采取更强硬的立场。

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