超过3,200名在圣路易斯地区和伊利诺伊州组装波音战斗机的工会成员于周一开始罢工，此前他们在前一天拒绝了第二份合同提议。

波音防务宣布已做好停工准备，并将启动应急计划，调动非工作人员参与工作。

据该公司称，这份被否决的四年期合同原本包括平均工资上涨约40%，全面加薪20%，以及5000美元的代言奖金。此外，合同还包含增加定期加薪、增加休假时间和病假。

波音公司副总裁兼圣路易斯工厂总经理丹·吉利安 (Dan Gillian) 在一份声明中表示：“我们很失望，圣路易斯的员工拒绝了这项包括平均 40% 加薪的提议。”

该提案与一周前以压倒性多数票否决的第一个提案基本相同。

“我们会解决的”