2025年8月4日
超过3,200名在圣路易斯地区和伊利诺伊州组装波音战斗机的工会成员于周一开始罢工，此前他们在前一天拒绝了第二份合同提议。
波音防务宣布已做好停工准备，并将启动应急计划，调动非工作人员参与工作。
据该公司称，这份被否决的四年期合同原本包括平均工资上涨约40%，全面加薪20%，以及5000美元的代言奖金。此外，合同还包含增加定期加薪、增加休假时间和病假。
波音公司副总裁兼圣路易斯工厂总经理丹·吉利安 (Dan Gillian) 在一份声明中表示：“我们很失望，圣路易斯的员工拒绝了这项包括平均 40% 加薪的提议。”
该提案与一周前以压倒性多数票否决的第一个提案基本相同。
“我们会解决的”
国际机械师和航空航天工人工会837区主席汤姆·博林在一份声明中表示：“我们的会员应该获得一份能够体现他们的技能、奉献精神以及他们在国防中关键作用的合同。”
波音首席执行官凯利·奥特伯格在周二与分析师讨论第二季度收益时淡化了罢工的影响。同时提到，公司去年曾经经历了751区成员长达七周的罢工，这些成员在西北地区组装商用飞机，总人数达33,000人。
“不要太担心罢工的影响。我们会找到办法应对的，”他说。
837区的工人负责组装波音的F-15和F/A-18战斗机、T-7教练机以及正在为美国海军开发的MQ-25空中加油无人机。
波音防务部门正在圣路易斯地区扩建制造设施，用于生产新获得合同的美国空军战斗机F-47A。
751区的罢工最终以批准一份包含38%工资增长的四年期合同而结束。