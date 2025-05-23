许多土耳其科技产品，从人工智能（AI）应用到虚拟现实（VR）解决方案，正在德国举办的GITEX Europe 2025大型科技展上亮相。

此次展会于周三开幕，吸引了初创企业、投资者以及来自67个国家的超过1400家大型科技公司参与。

参加此次展会的土耳其公司包括：Ambeent、Astromatik、Atmosware、Atolye15、Biruni Teknopark、Boardoza、Brandefense、CloudOffix、CMV Teknoloji、Data Market、Datassist、DZD Tech、ElektraWeb、Enoca、Itobe、Konvo、Logo、LST Yazilim、Magarsus、MIA Teknoloji、Nevitech、Nexrone、Plantiary、Tangotech、Technology Development Zones Association (TGDB)、Telenity、Trex、Universal Yazilim、vMind和Yetenex。

展出的科技产品种类繁多，从数字化转型到工业软件解决方案应有尽有。

TGDB主席易卜拉欣·亚武兹（Ibrahim Yavuz）在接受阿纳多卢通讯社采访时表示，该协会在展会上展示了许多土耳其公司和技术园区的产品，这些公司和技术园区在人工智能、软件、信息学、旅游技术、健康和金融技术等领域开展工作。

亚武兹表示，该协会期待参与在不同国家举办的GITEX活动。

“科技园、创业孵化中心和初创企业是土耳其创业生态系统中最重要的组成部分——它们能够持续商业化并完成‘规模化’过程对我们来说至关重要，”他说。

“我们与从农业到国防领域的企业合作，”他补充道，并表示协会希望增加旨在增加年轻科技公司的数量。他说：“今年的GITEX Europe非常活跃且富有成效。”

人工智能驱动的产品

恰纳卡莱三月十八大学（Canakkale Onsekiz Mart University）校长居内特·埃冉欧卢（Cuneyt Erenoglu）教授告诉阿纳多卢通讯社，他与许多公司和学者一同参加了此次活动。

“我们通过大学与行业的合作，推动这些研发和创新活动的广泛影响，”他说。

埃冉欧卢表示，像GITEX这样的国际活动有助于提升知名度。

“大学的目标之一是国际化和专利活动——GITEX这样的生态系统同时涵盖了这两项活动，”他指出。

MIA Teknoloji国际业务发展总监韦塞尔·阿尔斯兰（Veysel Arslan）告诉阿纳多卢通讯社，该公司在展会上展示了其人工智能驱动的产品，并介绍了其图像处理技术。

阿尔斯兰表示，公司向参观者展示了其虚拟、增强和混合现实解决方案，这些技术使用户能够“如同亲临现场”般提供远程维护和支持。

“如果您有一家工厂，而您使用的设备出现故障，维修可能并不容易，但我们提供了远程维修的可能性，”他说。“这些解决方案可以应用于从军事到智慧城市的多个领域。”

由KAOUN International和迪拜世界贸易中心组织的GITEX Europe 2025博览会将于周五闭幕。