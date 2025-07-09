哈马斯拒绝接受以色列总理本雅明内塔尼亚胡最近关于释放人质和投降加沙的声明，称其反映的是“对失败的心理幻想”。

这支巴勒斯坦抵抗组织周三表示，任何以色列俘虏的释放都只能通过符合抵抗组织条件的协议来实现。

哈马斯政治局高级成员伊扎特·里什克通过Telegram发表声明，批评内塔尼亚胡声称加沙战争将以无条件释放人质和消灭哈马斯告终的言论。

里什克表示：“内塔尼亚胡关于释放所有人质并迫使哈马斯投降的言论反映的是一种失败的心理幻想，而非现实。”

‘没有协议就没有释放’

里什克认为，以色列领导层通过军事行动夺回人质的尝试已经失败，承认与抵抗组织达成严肃协议是唯一可行的途径。

他强调，“在没有谈判协议的情况下，不会释放任何俘虏，协议必须满足抵抗组织提出的条件”，并拒绝任何关于加沙投降的说法。

“加沙不会投降。正如抵抗组织在地面上设定规则一样，它也将决定任何协议的条件。”

内塔尼亚胡重申战争目标

此前，总理内塔尼亚胡在X平台上表示，战争的目标保持不变：确保所有以色列人质获释，摧毁哈马斯的军事和治理能力，并终结该组织对以色列的威胁。

他说，“我们的任务尚未完成，哈马斯将被击败并解散，加沙将不再对以色列构成任何威胁。”

他的声明发布之际，国内压力和国际社会对加沙持续的种族灭绝以及自2023年10月7日以来被扣押人质的命运的关注日益加剧。