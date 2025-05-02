俄罗斯将协助阿富汗塔利班当局打击“达伊沙”（Daesh）阿富汗分支，俄罗斯驻阿富汗问题特别代表在周五接受俄新社采访时表示。

扎米尔·卡布洛夫（Zamir Kabulov），曾任俄罗斯驻喀布尔大使，他将“达伊沙”称为莫斯科和喀布尔的“共同敌人”。卡布洛夫在采访中表示：“我们看到并赞赏塔利班在打击‘达伊沙’阿富汗分支方面所做的努力。我们将通过专业机构为阿富汗当局提供最大的支持。”

目前没有任何国家承认塔利班政府。塔利班于2021年8月重新掌权，当时美军领导的部队在经历了20年的战争后从阿富汗匆忙撤离。

卡布洛夫的言论凸显了近年来莫斯科与喀布尔之间关系的显著改善。俄罗斯总统普京去年曾表示，塔利班现在是俄罗斯在反恐方面的“盟友”。

上个月，俄罗斯正式将塔利班从其恐怖组织名单中移除，该名单自2003年起将塔利班列为恐怖组织。俄罗斯近年来遭受了多起与“达伊沙”有关的袭击，其中包括去年3月在莫斯科郊外一场音乐会中发生的枪击事件，导致145人死亡。“达伊沙”声称对此负责。美国官员表示，他们掌握的情报显示“达伊沙”是幕后主使。

塔利班政府表示，他们正在努力清除该组织在阿富汗的存在。卡布洛夫表示，莫斯科和喀布尔正在多个领域加强联系。他告诉俄新社，俄罗斯已提议接纳一名阿富汗大使驻莫斯科，并正在等待喀布尔的回应。他还提到，俄罗斯解除对塔利班的禁令“最终消除了两国在各领域全面合作的所有障碍”。“阿富汗大使抵达莫斯科将为这一问题画上句号。”

俄罗斯上个月表示，计划加强与喀布尔的贸易、商业和投资关系，利用阿富汗的战略地位推动未来的能源和基础设施项目。卡布洛夫提到，本月晚些时候将在俄罗斯喀山举行的俄阿经贸论坛上，将讨论联合经济项目，其中包括矿产开发和天然气管道项目等合作领域。