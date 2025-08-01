，并在报告时被忽视一名与备受争议的美国非营利组织加沙人道主义基金会（GHF）合作的举报人指控，以色列军队直接监督加沙的军事化援助行动，并下令对饥饿的平民，包括儿童，使用致命武力。
安东尼·阿吉拉中校（Anthony Aguilar），一名退役的美国陆军绿色贝雷帽特种部队成员，曾为GHF的分包商UG Solutions工作。他描述了5月28日在一个分发点发生的一起事件，他称目睹了一名名叫阿米尔（Amir）的男孩在领取食品援助后不久被以色列军队射杀。
“这个小男孩和我的儿子年龄相仿，”阿吉拉在周四接受美国评论员塔克·卡尔森（Tucker Carlson）的情感采访时说道。
“他不是达伊沙成员，也不是战斗人员。他赤脚、饥饿，手里拿着一小袋大米、一些扁豆和半袋面粉。这就是他所有的东西。”
据称，枪击事件发生在援助点的外围，以色列军队据报道在那里驻扎。阿吉拉表示，子弹被射向人群周围、空中以及他们的脚下。
“我们被告知这是人群控制，”他说。“但当你用机枪和迫击炮来控制人群时，你认为会发生什么？”
阿吉拉在周一的“UnXeptable”播客中表示，阿米尔在领取援助前亲吻了他的手，但随后被以色列军队射杀。
“这个小男孩阿米尔走到我面前，赤脚穿着破旧的衣服，衣服挂在他瘦弱的身体上，”他回忆道。
“他走了12公里才到那里，当他到达时，他感谢我们给他的残羹剩饭和一点点的食物。他把食物放在地上，因为那时我跪着，他把食物放下，然后把他的手放在我的脸上，我的脸颊上，这双瘦骨嶙峋、骨瘦如柴的手——脏兮兮的——然后他亲吻了我。”
“他亲吻了我，用英语说谢谢，谢谢。他拿起他的物品，走回了人群，”他说。“然后他被喷胡椒喷雾、催泪瓦斯、震撼弹和子弹射击，子弹射向他的脚下和空中，他吓得跑开了，而以色列国防军（IDF）正在向人群开枪。”
“他们向这群人开枪，巴勒斯坦人——平民，人们——倒在地上，被射杀。阿米尔就是其中之一。”
‘我们的客户是以色列军队’
在与美国参议员克里斯·范·霍伦（Chris Van Hollen）的另一场采访中，阿吉拉进一步表示，以色列军队不仅参与了暴力行为，还直接向地面上的承包商下达命令。
“他们非常明确地告诉我：我们的客户是以色列国防军（IDF），”他说。
阿吉拉回忆起在“第二站”行动中的一个时刻，当时GHF控制室的一名以色列联络官发出警告，称巴勒斯坦儿童正在攀爬土堤以避免被压死。
当阿吉拉没有立即采取行动时，这名官员回到他的桌子上，用希伯来语通过无线电讲话，并据另一名翻译的承包商称，下令以色列狙击手开火。
“我说，‘你不能射杀孩子，’”阿吉拉回忆道。“他们没有鞋子，其中一个甚至没有穿衬衫。他们正在挨饿。”
这些孩子跳下土堤并跑开了，枪声随后响起，他说。
阿吉拉还描述了他的上级如何警告他绝不能违抗以色列人的命令。“ 运营官告诉我：‘永远不要对客户说不。’我问谁是客户。他说，‘是以色列国防军。’”
‘蓄意设计的死亡陷阱’
阿吉拉称GHF的援助点为“设计的死亡陷阱”——这些系统被设计成用援助吸引绝望的平民，却让他们暴露在交火和致命的人群控制措施中。
“美国提供援助，我们吸引他们进来。然后当他们离开时，他们会被射击——无论是来还是去，”他说。
阿吉拉表示，南加沙纳赛尔医院的医生证实，每次GHF进行援助分发时都会发生大规模伤亡事件，他引用了医院工作人员的话。“每次都会有大量伤者和死者涌入。这太可怕了。”
他还批评了援助点缺乏标识、扩音器或翻译。“这些人不知道该去哪里。他们不会说英语。他们在挨饿。而我们用武器代替了语言。”
在阿吉拉首次公开讲述阿米尔的故事后，GHF官员反驳称，这名男孩还活着，并称阿吉拉的说法是捏造的。
“他们说我在撒谎，说阿米尔没有死，”阿吉拉说。“但他们用来否认我说法的照片也是我拍的。这是另一个孩子，在另一个地点，在另一天。”
他说，这些图像有地理位置和时间戳——一张是5月29日在“第二援助站”拍摄的，另一张是6月1日在“第四援助站”拍摄的。
“除非阿米尔穿越战区从一个地点飞到另一个地点，否则那不是他。他们甚至不是同一个孩子。”他说。
阿吉拉还声称，人道主义组织正在努力确认阿米尔的亲属身份，并通过医院记录确认他的死亡。
阿吉拉否认自己有任何政治议程。“我不是在竞选公职。我不卖书。我甚至没有社交媒体，”他说。
“我是一个有25年军龄的退役军人。我为这个国家流过血。我在那里。我握着阿米尔的手。我拍了照片。我亲眼看到了。”
“那么你会相信谁？是那些在华盛顿的福音派犹太复国主义者，他们有数百万美元的利益——还是那个在男孩被杀时就在现场的人？”