巴勒斯坦抵抗组织哈马斯谴责以色列计划向被围困的加沙空投有限的人道主义援助，称这是“具有欺骗性的宣传手段”，旨在美化以色列形象，同时继续实施严厉的封锁政策。

哈马斯在一份声明中指责以色列利用援助空投和所谓的人道主义走廊来“管理饥饿，而不是结束饥饿”，并表示这一政策让平民面临更大的风险和屈辱，而非确保他们的保护和救济。

声明中指出：“结束以色列在加沙的残酷饥饿犯罪的唯一途径是停止侵略，完全解除封锁，并开放陆路通道，以确保在联合国机制下安全、持续地运送援助。”

该组织呼吁国际社会继续施压，结束封锁，并阻止其所谓的以色列“饥饿和种族灭绝运动”，同时警告不要被以色列的“宣传”所误导。

‘有限的人道主义暂停’

以色列军队于周日上午宣布暂停在加沙部分地区的“战术和当地军事行动”。

据以色列军方发言人称，这一暂停于当地时间上午10点（格林尼治标准时间07：00）在加沙的三个关键地区生效，包括阿尔-马瓦西、代尔巴拉赫和加沙城，覆盖了加沙中部、南部和北部的部分地区。

阿尔-马瓦西是一片从代尔巴拉赫西南部延伸至南部加沙的汗尤尼斯西部和拉法西部的沙质沿海地带，已成为许多流离失所的巴勒斯坦人寻求庇护的区域。

这一宣布是在以色列第12频道报道称，包括总理内塔尼亚胡、国防部长以色列·卡茨和外交部长吉迪恩·萨尔在内的以色列高层同意有限的人道主义暂停后数小时发布的。暂停结束的具体时间尚未公布。

自5月27日起，以色列通过加沙人道主义基金会（GHF）启动了一项单独的援助分发计划，绕过联合国和国际人道主义机构。此举已被全球救援社区广泛拒绝。GHF是得到美国支持的一个基金会。