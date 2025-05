土耳其 5分钟阅读 埃尔多安和梅洛尼会晤:意大利-土耳其关系何去何从? 埃尔多安和梅洛尼会晤:意大利-土耳其关系何去何从? 土耳其总统埃尔多安在罗马会见了意大利总理梅洛尼,以加强防务关系并深化这两个地中海国家之间的贸易关系。此外,500 多名意大利和土耳其商界企业家在一个贸易论坛上会面,以促进两国之间的贸易关系。 土耳其总统埃尔多安在罗马会见了意大利总理梅洛尼,以加强防务关系并深化这两个地中海国家之间的贸易关系。此外,500 多名意大利和土耳其商界企业家在一个贸易论坛上会面,以促进两国之间的贸易关系。 分享

President Recep Tayyip Erdogan, left, is welcomed by Italian Prime Minister Giorgia Meloni at the G7 in Borgo Egnazia, near Bari in southern Italy, on June 14, 2024. Photo: AP / AP