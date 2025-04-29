土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安与意大利总理乔治娅·梅洛尼在罗马举行第四次两国政府间峰会。当前，两国在国防和商业领域的双边关系正迎来新的发展势头。

两位领导人此前曾在联合国和北约峰会等多边场合会面，讨论了包括乌克兰战争、叙利亚政府重新融入国际社会以及加强国防和贸易合作等一系列地缘政治挑战。

防务合作是两国不断深化的伙伴关系中的一个重要领域。

4月7日，意大利国防部长圭多·克罗塞托访问安卡拉，与土耳其国防部长亚沙尔·居莱尔就加强两国作为北约盟友的军事关系进行了会谈。

今年早些时候，土耳其领先的无人机制造商拜卡尔（Baykar）与意大利航空航天和国防巨头莱昂纳多公司（Leonardo SpA）签署了一项战略协议。去年年底，拜卡尔（Baykar）还收购了意大利的比亚乔航空工业公司（Piaggio Aerospace）。

莱昂纳多公司首席执行官罗伯托·辛戈拉尼表示，“通过与拜卡尔Baykar的合作，我们正在打造一个新的无人技术领域的标杆企业，这将在未来的国防领域发挥越来越重要的作用。”这一合作预计将为欧洲预计达1000亿美元的国防市场带来新的机遇。

贸易量不断增长

除了国防合作，埃尔多安总统此次访问罗马还旨在加强两国的商业关系。在两国领导人举行高级别政治峰会的同时，一场商业论坛将汇聚超过500名土耳其和意大利企业家，共同探讨深化经济合作和投资新机遇。

根据土耳其驻意大利大使埃利夫·乔莫格鲁·乌尔根的说法，两国之间的双边贸易额近年来显著增长，从2019年的100亿美元增加到2024年底的322亿美元。

土耳其大使在接受阿纳多卢通讯社（AA）采访时表示，“我们非常激动。我认为这里所有的土耳其人都分享着同样的激动心情。”并指出大使馆及其土耳其和意大利合作伙伴“为这次峰会已经准备了很长时间”。她还提到意大利方面也表现出类似的热情。

据总部设在伊斯坦布尔的土耳其商业集团对外经济关系委员会（DEIK）土耳其-意大利商业理事会主席莱勒-坎德尔（Lale Cander）称，截至去年，意大利仍是土耳其的主要投资国。目前有1600多家意大利资本公司在土耳其开展业务，投资总额达50亿美元。

土耳其-意大利商业理事会主席拉莱·坎德尔在埃尔多安与梅洛尼会晤前对AA表示，“投资主要集中在汽车、能源、基础设施、物流、银行和食品等领域。像菲亚特、倍耐力、埃尼和百味来等公司多年来一直在土耳其有效运营”。

与此同时，土耳其企业在意大利的影响力也日益增强，特别是在纺织、食品和汽车零部件领域。坎德尔指出，“土耳其资本在海外的投资正明显向高科技和研发领域转型，这表明投资性质正在发生变化。”