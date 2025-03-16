据一名当地行政官员透露，缅甸军政府对一个由反政变武装控制的村庄发动空袭，造成至少12人死亡。这次轰炸的目标是平民区域。

自2021年军方发动政变夺取政权以来，缅甸陷入了分裂的内战局面。分析人士指出，陷入困境的军政府越来越多地使用空袭来针对平民。

周五下午的空袭发生在莱班拉村，该村位于缅甸第二大城市曼德勒以北约60公里（40英里）。

莱班拉村位于新固镇区，由“人民防卫力量”（PDF）控制。这些反政变游击队是在四年前军方推翻民选政府后拿起武器的。

一名要求匿名的当地行政官员表示，“由于炸弹投在了人群密集的地方，很多人因此丧生，事发时，人们正前往集市。”

他在周六说道，“我们正在统计名单，目前已记录有12人死亡”。

记者无法联系到军政府发言人，也无法独立核实死亡人数。当地PDF机构报告称，死亡人数已达27人。

悲痛的哭声

62岁的目击者敏梭表示，当一架飞机靠近准备投弹时，他试图躲藏起来。

他说，“我在躲藏时听到巨大的爆炸声”。“当我出来查看集市区域时，发现那里已经着火了。”

事后，疑似住宅和一家餐馆的建筑物正在燃烧，身穿平民服装和迷彩服的人们用水灭火。

一名头部受伤流血的儿童被一名身穿PDF标志制服的男子抬上救护车。

悲痛的哭声此起彼伏，人群中有人抬头望向天空。

目前，缅甸由军政府部队、民族武装组织和反政变武装所控制。

根据非营利组织“武装冲突地点与事件数据”（ACLED）的统计，在内战期间，针对平民的军事空袭次数逐年增加，2024年已接近800次。

这一数字是去年的三倍多。ACLED预测，军政府部队将在“地面军事压力不断增加的情况下”继续发动空袭。

该组织在12月表示，“军方将继续对平民聚居区进行无差别的空袭，以削弱反对派的支持基础并挫败其士气”。

2023年底，由多个民族武装组织组成的联盟发动攻势，给军政府造成了严重的领土损失。

但分析人士指出，缅甸空军在俄罗斯技术支持下，成为抵御主要分布在边境地区的对手的关键力量。

目前，超过350万缅甸公民流离失所，半数人口生活在贫困之中。