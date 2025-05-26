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美国逮捕试图焚烧驻以色列大使馆的一名男子
28 岁的约瑟夫·诺伊迈尔 (Joseph Neumayer) 被以色列当局驱逐出境，抵达美国后即被拘留。
美国逮捕试图焚烧驻以色列大使馆的一名男子
If convicted, Neumeyer faces five to 20 years in prison and up to $250,000 in fines, according to the Justice Department. / AA
20 小时前

据报道，美国联邦调查局在约翰肯尼迪机场逮捕了一名试图用燃烧瓶袭击美国驻以色列特拉维夫大使馆、拥有美国和德国双重国籍的男子，司法部向公众公布了这一进展。

28 岁的约瑟夫·诺伊迈尔 (Joseph Neumayer) 周日接受审判，罪名是试图使用火或爆炸物摧毁使馆建筑群。以色列当局将诺伊迈尔驱逐回美国后，美国联邦调查局特工在诺伊迈尔抵达纽约后将其拘留。

诺伊迈尔在纽约东区接受了美国地方法院法官 Peggy Kuo 的首次审理，并被下令拘留。

根据投诉，诺伊迈尔于 4 月抵达以色列，并于 5 月 19 日携带装有三枚自制燃烧装置（称为燃烧瓶）的背包来到特拉维夫大使馆。

威胁性信息

诺伊迈尔在社交媒体上发布的言论包括“和我一起烧毁特拉维夫大使馆”等威胁性言论。此外，还发现了诺伊迈尔的其他帖子，经确定，他在这些帖子中威胁美国总统唐纳德·特朗普的生命。

司法部长帕梅拉·邦迪表示：“该部门不会容忍这种暴行，并将依法对被告进行最严厉的审判。”

联邦调查局局长卡什·帕特尔称该事件是“令人厌恶的暴行”。

司法部表示，如果罪名成立，诺伊迈尔可能面临 5 至 20 年监禁和最高 25 万美元的罚款。

诺伊迈尔在特拉维夫发动袭击未遂两天后，一名男子在华盛顿一家犹太博物馆外开枪打死了两名以色列大使馆工作人员。

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