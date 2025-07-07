美国总统唐纳德·特朗普威胁对那些支持金砖国家集团“反美政策”的国家征收10%的关税，此举引发了俄罗斯和中国的强烈反对。两国坚持认为，金砖国家是一个合作联盟，而非针对其他国家的集团。

克里姆林宫周一表示，金砖国家集团从未试图削弱其他国家，这一声明是在特朗普发出威胁之后作出的。

特朗普在金砖国家领导人于周日在巴西举行峰会时发表了上述言论。他在自己的社交平台Truth Social上写道：“这一政策没有例外。”

当被问及特朗普的言论时，克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，克里姆林宫已经注意到了这些言论。他说：“我们确实看到了特朗普总统的相关声明，但需要强调的是，金砖国家集团的独特之处在于，它是由一些拥有共同合作理念和世界观的国家组成的联盟，合作基于各自的利益。”

佩斯科夫补充道，“金砖国家的合作从未，也永远不会针对任何第三方国家。”

中国抨击特朗普的威胁

与此同时，中国周一也反对美国对“与金砖国家保持一致”的国家征收额外关税的威胁，并发出“贸易战没有赢家”的信息。

中国外交部发言人毛宁在北京的一场直播新闻发布会上表示：“我们认为，金砖国家是国际社会中的一股积极力量，并不针对任何第三方。”

毛宁还表示，中国“一贯反对关税战和贸易战。我们反对使用关税作为胁迫和施压他国的工具。加征关税不符合任何人的利益。”

发言人表示，“金砖国家是新兴市场和发展中国家合作的重要平台，倡导包容性和共赢合作。”

什么是金砖国家？

金砖国家于2009年由巴西、俄罗斯、印度和中国成立，南非于2010年加入。随后，沙特阿拉伯、埃及、阿联酋、埃塞俄比亚、印度尼西亚和伊朗也加入，使该集团扩展至11个成员国，并与10个战略伙伴国家合作。

该联盟旨在创建替代金融机制，减少对美元的依赖，并在国际机构中增加全球南方国家的代表性，从而挑战西方主导的治理结构。