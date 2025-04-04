美国秘密情报机构之一的国家安全局（NSA）局长及其副手于周四被罢免职务。该决定受到美国媒体的广泛报道。

《华盛顿邮报》援引未透露姓名的美国官员的话报道称，蒂莫西·霍夫将军上任仅一年多就被免职。报道中并没有说明霍夫被罢免的原因。

霍夫还是美国网络司令部负责人，该司令部是美国国防部负责网络行动的部门。这一机构开展网络行动既是为了防御，也是为了进攻。

据报道，霍夫的副手、美国国家安全局副局长温迪·诺布尔也被罢免职务，并被调往五角大楼的其他职位。

美国国家安全局被称为美国政府最大、最秘密的信号情报机构。

五角大楼尚未回应法新社的评论请求。

霍夫将军于 2024 年 2 月上任，此前曾担任过多个关键的网络安全职位，包括精锐网络国家任务部队的指挥官。

民主党众议员吉姆·希姆斯对此次罢免职务反应强烈。他在推特上表示：“我知道霍夫将军是一位诚实、直率的领导人，他坚持法制至上，视国家安全高于一切。”

他补充道：“不幸的是，在本届政府中，这些特征可能会导致一个人被罢免。”

自今年一月上任以来，唐纳德·特朗普总统一直在监督军事高层领导的重大改组。今年2月，任职仅第二年的参谋长联席会议主席查尔斯·“CQ”·布朗将军也被无故罢免。

特朗普政府还将在第二任期的头几个月采取大规模裁员和削减政府机构权力的措施。

《华盛顿邮报》报道消息称，美国网络司令部副主任威廉·J·哈特曼和国家安全局执行局长希拉·托马斯分别被任命为国家安全局临时局长和副局长。