美国总统唐纳德·特朗普否认了有关其政府对智能手机和芯片等电子产品给予关税豁免的报道。尽管上周末有传言称消费科技产品将免于广泛的互惠关税，但特朗普否认了这些说法。

特朗普周日在其Truth Social账户上表示，“其他国家对我们设置的不公平贸易平衡和非货币性关税壁垒，无人能“逃脱责任”，尤其是中国，它对我们的态度迄今为止最为恶劣！”。

他补充道，“周五并没有宣布任何关税“例外”。这些产品仍需缴纳现有的20%芬太尼关税，只是被转移到了另一个关税“类别”。

他还说，“假新闻媒体知道这一点，却拒绝报道。在即将展开的国家安全关税调查中，我们将重点关注半导体和整个电子产品供应链。事实已经暴露，我们需要在美国生产产品，我们不会被其他国家，尤其是像中国这样的敌对贸易国家，所挟持，这些国家会不择手段地不尊重美国人民。

美国的黄金时代，包括即将实施的减税和监管削减措施，其中很大一部分刚刚获得众议院和参议院的批准，将意味着更多、更高薪的就业岗位，在我国生产产品，并像对待我们一样对待其他国家，尤其是中国“。

美国海关与边境保护局周五发布了一份通知，似乎将电子产品从对中国商品征收的145%关税中豁免，这让人们对这些商品可能被免除关税产生了希望。

但商务部长霍华德·卢特尼克周日试图澄清，称电子产品并未永久豁免，而是将在未来一两个月内被纳入新的半导体专属关税，这是更广泛战略的一部分。

中国另寻出路

中国试图将自己塑造成一个稳定的替代选择，以吸引那些担心全球经济风暴的国家。习近平于周一开始了为期五天的东南亚访问，与越南、马来西亚和柬埔寨等制造业强国的领导人进行会谈。

特朗普关税的影响——以及随后的政策反复——对美国经济造成了特别大的冲击，投资者抛售政府债券，美元下跌，消费者信心下降。

令特朗普面临更大压力的是，华尔街亿万富翁——包括他的一些支持者——公开批评他的关税策略适得其反。

白宫坚称这一激进政策正在见效，表示已有数十个国家开始贸易谈判，以在90天的暂停期结束前达成协议。

格里尔在接受CBS采访时表示，“我们日以继夜地工作，分享文件，接收报价，并向这些国家提供反馈”。