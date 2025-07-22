伊朗外长阿拉格齐表示，尽管美国最近的空袭造成了严重破坏，但德黑兰不会放弃其核计划。他强调，铀浓缩事关国家荣誉。

伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐在接受福克斯新闻采访时表示：“铀浓缩活动暂时停止，因为破坏确实严重。但需要明确的是，我们不能放弃铀浓缩，因为这是我们本国科学家的成就。”

阿拉格齐补充说，任何未来的核协议都必须包含伊朗的铀浓缩权利。

阿拉格齐的声明发表于6月22日美国空袭伊朗三处核设施（包括地下福尔多核设施）几周后。此次袭击是对以色列与伊朗12天战争的回应。

阿拉格齐承认这些设施遭到“严重破坏”，并强调伊朗的核技术仍然完好无损。他说：“技术就在这里。我们的核计划、我们的浓缩计划并非进口，是无法通过轰炸摧毁的。”

“如有必要”将发动更多袭击

美国总统唐纳德·特朗普在“真相社交”平台上回应了阿拉格齐的声明，他写道：“正如我之前所说，如有必要，我们会再次这样做！”

在随后的一篇帖子中，特朗普批评了CNN根据美国情报报告暗示袭击可能只会推迟伊朗核计划几个月。总统呼吁该频道管理层解雇这名记者。

阿拉格齐还证实，伊朗原子能组织仍在评估核材料和设施受损程度。但并未澄清是否有浓缩铀被保存下来。阿拉格齐表示，尽管遭遇挫折，伊朗仍对谈判持开放态度，但目前拒绝与美国进行直接对话。

要求美国解除制裁的阿拉格齐表示：“我们准备采取一切必要的建立信任措施，以证明伊朗核计划用于和平目的。”

阿拉格齐确认，伊朗将继续研发和生产导弹，并补充说，尽管以色列在最近的冲突中瞄准了伊朗的导弹基础设施，但我们仍然拥有大量导弹用于自卫。

伊朗与欧洲大国-德国、法国和英国的新一轮核谈定于周五在伊斯坦布尔举行。

此前，美国和伊朗曾在阿曼的斡旋下举行过会谈，但这一进程因以色列6月13日的挑衅性袭击而中断。数日后美国介入冲突，袭击了伊朗的核设施。