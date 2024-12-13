抹茶，即使您不是抹茶的粉丝，或者从未尝过，但您可能也听说过。泡沫丰富，充满活力，特有的绿色。对一些人来说，它是养生必需品。对其他人来说，它的味道......嗯，就像草。

这种深深植根于日本精神传统的绿茶粉，已经转变成健康、奢华和社交媒体最新必备品的象征。

今天，我们将探讨这种二重性。抹茶是如何从神圣的仪式性饮品演变成全球健康潮流的？当百年传统与现代潮流相遇时，又会发生什么？

抹茶的旅程始于中国唐朝，即公元618年至907年。但正是在日本，抹茶发展成为茶文化的基石。抹茶最初是由在中国求学时接触到绿茶的佛教僧侣引入的。他们把茶籽带到日本，在那里发展出将茶叶研磨成细粉的方法。这就成了抹茶——与普通绿茶不同，普通绿茶是将茶叶泡开后丢弃，而抹茶允许饮用整片茶叶，最大限度地保留其营养价值。

这演变成了日本茶道——茶の湯——一种颂扬简单和不完美的仪式。茶道中的每个动作——从搅拌茶粉到奉茶——都具有目的性，创造出一种和谐、专注于当下的精神状态。

但后来，情况发生了变化。在西方，抹茶已成为健康运动的象征。它的制作只需几分钟，常常加入糖浆和牛奶以迎合西方和更现代的口味。传统仪式中的宁静与沉思已成往事。

人们在同时操作多个任务时喝抹茶——浏览Instagram、与朋友聊天或回复电子邮件。

让我们暂时回到宁静的日本茶室。想象自己跪坐在榻榻米上，被祥和的宁静环绕。主人用一个叫做茶杓的细竹勺小心地量取抹茶。热水倒入茶碗中，用茶筅搅拌混合物。这是一个精致的手工竹制搅拌器，其细长柔韧的竹丝宛如绽放的花朵。这个过程精确而用心，创造出的不仅仅是一杯泡沫丰富、浓郁的茶——这是一种被分享的神圣献礼。每一口都是一次沉思，一个停顿的时刻。

现在，让我们快速回到西方现代抹茶热潮，在那里它已经演变成社交媒体现象。

在这个视频中，考特尼·卡戴珊站在炉灶旁，一边讲解制作过程，一边漫不经心地准备抹茶拿铁。她用一个大金属搅拌器搅拌饮品，对着相机说话。她的过程强调便利而非仪式。

如今，人们推崇抹茶不再是因为其深厚的文化根源，而是因为其适合Instagram的美学吸引力，以及作为开启一天的健康秘诀或时尚生活配件的声誉。这更多关乎点赞而非敬意——远离了它的根源。

抹茶的商品化已将其转变为一个数十亿美元的产业。预计在2023年至2028年间，市场规模将从38亿美元增长到超过60亿美元。

但问题在于：西方销售的许多"抹茶"并非来自日本的礼仪级茶粉。更便宜的大规模生产版本充斥市场，将重点从质量转移到便利性。

随着日益增长的普及度，抹茶现在面临着成为一个被剥离文化根源的产品的风险——成为某些人所称的"食物殖民主义"的受害者。

几个世纪以来，奉茶象征着尊重和联系。在传统环境中，这是一个放松的时刻。而如今，它常常被匆忙消费，其意义被主题标签和网红推荐冲淡。

那么，我们如何调和这两个世界——神圣的和商业化的？

一些茶叶品牌正在通过教育消费者了解其起源来保持抹茶的完整性。传统制作工作坊正在获得关注，越来越多的人在拿铁之外还探索抹茶。

如果您发现自己正在喝抹茶或滑过这种标志性绿色的图片时，请停下来......花点时间思考......想想即使在现代生活的匆忙中，如何能够尊重它的历史和传统。



