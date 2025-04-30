美国总统唐纳德·特朗普在密歇根州举办了一系列活动，纪念其第二任期的头100天，旨在向美国民众重申国家发展的方向。

“看看正在发生的事情——公司们成群结队地回来。你们必须看看这些变化。他们都想回到密歇根州重新制造汽车，”特朗普周二在底特律以北的麦科姆社区学院举行的集会上说道。

“今晚我们来到国家的中心地带，庆祝美国历史上最成功的前100天——这是许多人都认可的事实，”特朗普表示。

“每个人都说这是历史上任何总统最好的100天开局。”

早些时候，特朗普在一个国民警卫队基地发表讲话时，强调了其政府在国防领域的投资，并赞扬了其2017年至2021年第一任期的外交政策记录。

‘1万亿美元的国防投资’

在一个相对罕见的两党合作时刻，总统对密歇根州州长格雷琴·惠特默（民主党人）给予了高度评价。

他表示，惠特默在“拯救”底特律东北部的塞尔弗里奇空军国民警卫队基地方面发挥了关键作用。当地媒体去年曾报道过关于该基地未来的担忧。

“我将支持创纪录的1万亿美元国防投资，”特朗普在几十名士兵以及惠特默和赫格塞斯面前说道。

在讲话中，他提到塞尔弗里奇基地将接收21架波音F-15X战机。惠特默在声明中表示，这一决定确保了基地的使命，是密歇根州的一次“巨大的两党胜利”，将保护就业机会。

特朗普随后在底特律附近的沃伦举行的一场晚间集会发表讲话。这是他自1月20日上任以来规模最大的一次活动，也是他宣传其政府在第二任期初期核心成就的机会。

根据路透社/益普索周日完成的一项为期三天的民调显示，42%的受访者对特朗普至今的表现表示认可，而53%表示不满。这一支持率低于1月份路透社/益普索民调中的47%。

在最新的调查中，仅有36%的受访者认可特朗普的经济管理能力，这是他当前任期或2017年至2021年总统任期内的最低水平。