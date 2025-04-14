唐纳德-特朗普（Donald Trump）宣布对电子产品免征关税后，贸易战的担忧有所缓解，亚洲股市随之上涨。然而，由于担心这种缓解可能是短暂的，美元走软，而被视为避风港的黄金则刷新了历史纪录。

在上周市场经历剧烈波动后，本周一市场相对稳定。此前，白宫周五宣布，智能手机、半导体、电脑及其他设备将免于“对等”关税的冲击。

这一消息为投资者注入了急需的乐观情绪。在此之前，美国总统的关税政策反复无常，以及中美之间的报复性措施，令投资者纷纷避险。

美国联邦储备委员会官员表示准备进行干预以支持金融市场之后，华尔街三大股指以强劲的涨势收盘。

亚洲市场也跟随上涨。在科技公司的支持下，香港股市上涨了 2%，东京、上海、悉尼、首尔、新加坡、惠灵顿、台北和马尼拉股市也出现上涨。

Pepperstone 的 Chris Weston 说："在混乱的价格走势之后，透过林冠渗入的一缕阳光为风险和流动性定价者提供了急需的指导。他说："这可能会改善流动性状况，使市场相对平静。

新的半导体税

然而，特朗普周日表示，豁免被误解了，他在真理社交平台上说：“没有人是‘有救的’，尤其是中国，它对我们最差！”。他还表示将在 “下周 ”宣布新的半导体税。

商务部长霍华德-卢特尼克（Howard Lutnick）表示，芯片税可能会在 “一两个月内 ”生效。中国国家主席习近平周一表示，保护主义 “不会带来任何结果”，贸易战中 “不会有赢家”。不过，他暗示，在对美国商品征收 125% 的关税后，中国政府不会进一步报复。

华盛顿将对中国商品征收的关税提高到 145%，并且没有将中国纳入白宫周三宣布的为期 90 天的重税豁免期。

特朗普贸易政策带来的不确定性也影响了美元的价值。由于对世界最大经济体未来的担忧，周一美元兑主要货币贬值。欧元创下了三年来的新高，而瑞士法郎则达到了十年来的最强水平。

由于担心中国和其他国家可能剥离其持有的大量债券，美国国债仍然面临压力。这可能会使美国的避险地位受到质疑。此外，在危机时期被视为安全投资工具的黄金在周一创下了 3245.75 美元的新高。美元走软也对此次上涨起到了有效作用。

波士顿联储主席苏珊-柯林斯告诉《金融时报》，官员们将 “绝对准备好 ”使用必要的工具来稳定金融市场。“她在接受雅虎财经单独采访时说："关税越高，增长放缓和通胀上升的可能性就越大。

柯林斯补充说，他预计今年通胀率将升至 “远高于3%”，但预计不会出现 “重大 ”经济衰退。