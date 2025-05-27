周一早上，以色列空袭袭击了加沙市一所由学校改建的掩体。袭击期间，流离失所平民避难的大楼被大火吞没。

当地卫生部门报告称，针对法赫米·吉尔哈维学校的袭击造成至少 31 名巴勒斯坦人被烧死，其中包括 18 名儿童和 6 名妇女，数十人受伤。

加沙北部救护和紧急服务部门负责人法雷斯·阿法内通过视频表示：“火灾发生时，儿童和妇女正在里面睡觉。他们的尸体被火焰烧成灰烬。”

“孩子们和妇女在燃烧的教室里尖叫。由于火势太大，我们没能救他们，”阿法内补充道，“火势的猛烈程度难以形容……现场令人心碎。”

“燃烧的万人坑”

住在学校街对面的巴勒斯坦人纳瓦尔·哈桑 (Nawal Hassan) 表示，她被可怕的爆炸声惊醒，就好像天塌下来一样。她颤抖着双手指着学校说道：“我们能听到孩子们从燃烧的教室里传来的尖叫声，但火势很大。”

纳瓦尔发现火灾后，立即从阳台上大声呼喊，警告邻居，并试图呼叫救护车和民防队。 她说：“我亲眼看到小小的尸体在燃烧，一些孩子在火​​焰中挣扎。然后一切突然变得寂静。我们无能为力。”他还说：“学校变成了燃烧的万人坑。他们怎么告诉我们这不是战争罪？”

恐怖的场景

幸存下来的年轻人优素福·卡西赫也表示，爆炸是由于以色列导弹击中学校建筑而发生的，并补充说，“几秒钟之内大火吞噬了一切。”

尤素夫和其他年轻人试图从外面砸碎铁窗栏，但由于缺乏工具和天气太热而无法成功。

经过数小时的努力，民防队成功将大火扑灭。他说：“我们竭尽全力抢救。但眼前的景象太残酷、太可怕了。烧焦的尸体残骸粘在墙壁和地板上。”

幸存者中，五十多岁的阿布·易卜拉欣愤怒地望着浓烟和焦黑的墙壁说道：“我们才是这片土地的真正主人。我们做了什么，要让我们的女人和孩子被活活烧死？我们没有偷窃土地，也没有驱逐任何人。这是我们的土地，就算他们杀了我们，我们也不会离开。”

以色列大屠杀

以色列在封锁区内杀害了约 5万4千名巴勒斯坦人，其中大部分是妇女和儿童。

战争导致几乎所有人口流离失所，被围困的加沙大部分地区变成废墟。

特拉维夫还阻止食品、水、药品和其他紧急人道主义援助进入加沙，导致巴勒斯坦人陷入饥荒。

去年11月，国际刑事法院以在加沙犯下战争罪和危害人类罪为由，对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特发出了逮捕令。

以色列还因在该地区对平民犯下战争罪而受到国际法院的种族灭绝审判。