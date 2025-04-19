美国总统唐纳德·特朗普宣布计划将数万名联邦雇员重新分类为“随意雇佣”员工，归入一个名为“政策/职业日程”的新类别。这一举措将允许各机构解雇那些不符合其政策议程的公务员。

“在我第一天签署行政命令后，人事管理办公室将发布针对职业公务员的新公务员制度条例，”特朗普周五在Truth Social上发文表示。

“从事政策事务的职业公务员将被归类为‘政策/职业日程’，并需遵守最高的行为和绩效标准。”

这一举措是对特朗普此前“F类日程”计划的复兴和扩展，旨在剥夺与政策相关职位的公务员保护。

白宫的一份备忘录指出，这一变化将影响大约5万名员工，占联邦劳动力的2%，并推翻拜登政府时期的保护措施。

新规定将允许各机构解雇员工，而无需经历繁琐的异议程序或上诉，主要针对那些从事“政策决定、政策制定、政策倡导或机密职责”的人员。

“如果这些政府工作人员拒绝推进总统的政策利益，或从事腐败行为，他们就不应该继续留任。这是常识，并将使联邦政府最终能够‘像企业一样运作’，”特朗普表示。

尽管该政策不会立即生效，但政府表示，重新分类将需要后续的行政命令。

根据白宫发布的事实说明，员工无需个人支持总统，但“必须忠实执行法律和政府的政策”。