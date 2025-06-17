2024年，德国针对穆斯林的袭击和歧视事件创下了令人震惊的新纪录，据权利组织CLAIM宣布，共记录了超过3,000起案件。

该组织记录了3,080起针对穆斯林的事件，与2023年的1,926起相比，增长了60%。这些事件平均每天超过八起，贯穿全年。

年度报告揭示了袭击严重程度的令人担忧的升级，包括两起谋杀案、198起身体攻击，其中三起被归类为谋杀未遂，122起财产损毁、四起纵火案，以及259起其他犯罪行为，包括抢劫和敲诈勒索。

“反穆斯林种族主义并不是一个边缘现象。它从街头蔓延到教室，从候诊室到市政厅。它存在于政府办公室、住房市场、评论区——而且变得越来越残暴，”CLAIM的专家在报告中指出。

女性成为主要目标，占个人受害者的71%。报告强调，明显具有穆斯林身份的女性尤其频繁地遭受种族暴力。儿童也未能幸免，遭受了语言和身体上的攻击。

记录的事件涵盖从语言辱骂、身体攻击到歧视和针对宗教机构的袭击，其中包括超过70起针对清真寺的袭击。穆斯林市场和餐馆也成为威胁和攻击的目标。

报告指出，反穆斯林种族主义的激增与中东地区紧张局势的加剧同时发生。类似的激增也曾出现在德国发生恐怖事件之后，因为公众话语常常将穆斯林描绘为安全威胁，从而助长了怀疑和歧视的环境。

报告强调，媒体报道和政治辩论集中于安全问题，常常错误地将伊斯兰教描述为威胁，将穆斯林视为安全风险，这对穆斯林个人在德国的安全产生了具体的影响。

报告还指出，实际数字可能远高于记录的数字，因为许多反穆斯林事件未被报告。专家认为，这种未报告现象的原因包括报告和咨询系统不足、受害者对当局的不信任，以及在识别反穆斯林种族主义方面的专业知识有限。