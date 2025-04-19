以色列外交部长吉迪恩·萨尔本周早些时候抵达伦敦时，不仅受到了英国外交部长大卫·拉米的外交握手欢迎，还收到了一份紧急法律请求，要求逮捕以色列外长因涉嫌战争罪的共谋行为。

英国外交部证实，萨尔与英国外交大臣举行了一次私人会晤，讨论了中东问题。然而，英国官员因在以色列对加沙的种族灭绝战争受到国际法律审查之际接待萨尔而遭到批评。

包括全球法律行动网络（GLAN）和亨德·拉贾布基金会（HRF）在内的人权组织于周三向英国检察官和地方法院提交了一份申请，指控萨尔对以色列在加沙的持续攻击中犯下的暴行负有直接责任。

案件指出，萨尔协助并教唆了在巴勒斯坦发生的严重违反国际人道法的行为，包括酷刑、故意杀害以及大规模破坏财产。

案件的核心事件之一是对加沙北部卡迈勒·阿德万医院的长达数月的袭击。医院遭到围困、攻击，最终被以色列军队焚毁。

根据TRT World看到的详细法律文件，案件将萨尔与卡迈勒·阿德万医院的围困以及其院长侯萨姆·阿布·萨菲亚医生遭受的酷刑联系起来。

“作为以色列安全内阁的高级成员，萨尔与本雅明·内塔尼亚胡一起深度参与了导致10月7日后大规模平民死亡和痛苦的集体决策，”总部位于英国的法律非营利组织GLAN表示。

“他在制定和捍卫政府军事政策方面的核心作用，使他成为国际法院认定可能构成种族灭绝的行动中负有责任的关键人物，”GLAN告诉TRT World。

“在萨尔的领导下，以色列外交部发布了支持围困卡迈勒·阿德万医院的内容……在此期间发动的个别攻击包括使用四轴飞行器和其他空袭，导致医生和患者死亡或受伤，”GLAN解释道。

目击者证词和视听材料

根据TRT World审阅的法律文件，从2024年10月至12月，以色列军队对加沙北部卡迈勒·阿德万医院实施了持续的军事围困。在近三个月的时间里，据报道，以色列军队剥夺了医院的基本物资，使用无人机袭击医务人员，最终冲入并焚毁了医院的大部分设施。

医院多次遭到攻击，其中包括2024年11月21日的一次无人机袭击，导致氧气和电力系统瘫痪，使重症监护室的新生儿面临危险，以及一系列针对试图修复设备的医生和工程师的四轴飞行器袭击。

目击者证词证实，医院内没有武装战斗人员存在，这对以色列方面为屠杀辩解的任何军事理由提出了质疑。

法律依据基于违反国际人道法的行为，包括故意对受保护人员——患者和医务人员——造成巨大痛苦，以及在没有军事必要的情况下任意破坏民用基础设施，这些行为也属于英格兰和威尔士司法管辖范围内的犯罪。

法律文件还包括对巴勒斯坦高级医生阿布·萨菲亚博士的拘留描述。2024年12月27日，在以色列对卡迈勒·阿德万医院的血腥袭击后，他被以色列军队绑架。

据描述，他在被送往斯德·泰曼拘留设施后，被强行脱光衣服，紧紧地被铐住，并被迫坐在尖锐的砾石上数小时。他多次遭受身体攻击，包括被警棍和电击装置殴打，以及长时间暴露在可能造成严重伤害的环境中。

根据TRT World审阅的法律文件，其他目击者证词显示，加沙地区存在更广泛的破坏和针对行为，这些行为构成了对《日内瓦公约》的严重违反。

这些行为包括对医院、食品供应网络和民用基础设施的蓄意攻击，而没有明确的军事理由。

案件中引用的证据包括目击者证词、显示对受保护地点进行袭击的视听材料，以及以色列高级官员的公开声明。

其中包括关于萨尔在加沙战争期间担任以色列安全内阁成员的文件，这些文件对于评估他的刑事责任尤其重要，特别是在他公开发表支持种族灭绝的言论的情况下。

“显然，巴勒斯坦社会年轻一代的系统性毒害（无论是在加沙还是在犹太和撒马利亚地区）消除了任何和平的可能性。需要进行根本性的治疗，”萨尔曾表示。

秘密会晤？

虽然以色列外交部证实了萨尔访问英国并与新任外交大臣拉米会面的消息，但英国官员对这次访问保持沉默。

“萨尔与巴勒斯坦的大规模死亡、破坏和痛苦直接相关……英国官员通过握手而不是逮捕他，未能遵守法律，”GLAN主任吉尔罗德·奥·奎恩表示。

“当巴勒斯坦平民被埋在废墟下时，吉迪恩·萨尔不能在伦敦自由行走……没有任何官方头衔可以为这些暴行开脱，”亨德·拉贾布基金会主席迪亚布·阿布·贾贾补充道。

该法律案件由GLAN和亨德·拉贾布基金会联合推进，同时还有一些因安全原因身份保密的合作伙伴参与。

支持诉讼的额外证据来自英国-巴勒斯坦外科医生加桑·阿布·西塔博士和公共卫生专家阿兹拉·齐亚达博士，他们都曾在加沙工作过很长时间。

萨尔还面临向国际刑事法院提交的另一项投诉，指控他参与了加沙平民的强制迁移以及对关键基础设施的攻击。