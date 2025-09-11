国际
在犹他大学活动中遭枪击身亡的右翼青年领袖查理·柯克是谁?
美国转折点的联合创始人、特朗普盟友和有影响力的保守派声音，在犹他州谷大学与学生进行现场辩论时遇害身亡。
美国青年保守派组织“转折点美国”联合创始人、特朗普盟友在犹他谷大学与学生进行直播辩论期间遇害 [资料图片] / Reuters
保守派评论员查理·柯克（Charlie Kirk）是美国右翼青年运动中最知名的人物之一，同时也是总统唐纳德·特朗普的亲密盟友。他在犹他谷大学的一场活动中被枪杀，享年31岁。

柯克是两个孩子的父亲，当时正在他的“美国复兴之旅”首站向学生发表演讲。活动视频显示，他坐在一个标有“证明我错了”的桌子旁，邀请学生提问时，突然传来枪声。他颈部中弹后倒地，学生们四散逃离。他被紧急送往医院，但最终不治身亡。

保守派青年领袖

柯克于1993年10月14日出生在芝加哥郊区，曾短暂就读于社区大学，随后决定全职投身于社会活动。2012年，年仅18岁的他共同创立了“美国转折点”（Turning Point USA，简称TPUSA），这是一个致力于“识别、教育、培训和组织学生以推广自由市场和有限政府原则”的非营利组织。

在他的领导下，TPUSA发展成为美国最大的保守派青年活动组织，覆盖超过3000所高中和大学校园，拥有65万名终身学生会员，以及450多名员工。

柯克还建立了庞大的媒体影响力。他的评论曾出现在包括福克斯新闻、《国会山报》、《新闻周刊》、《真实清晰政治》和《华盛顿时报》等媒体。他主持的《查理·柯克秀》（The Charlie Kirk Show）是一档每日播客和联合广播节目，在150个电台播出，并通过“真实美国之声新闻”同步直播，过去一年下载量超过1.2亿次。他的社交媒体月度覆盖人数超过1亿人，Axios将他列为全球“十大互动最多”的账号之一。

特朗普的盟友

柯克是特朗普最显眼的支持者之一，曾在2016年和2020年的共和党全国代表大会上发言，并参加了2025年1月特朗普的就职游行。特朗普后来任命他为空军学院访客委员会成员。

在柯克去世的消息传出后，特朗普在Truth Social上写道：“伟大的，甚至是传奇的查理·柯克已经离世。没有人比查理更了解或更能触动美国青年的心。他受到所有人的爱戴和钦佩，尤其是我，而现在，他不在了。”

特朗普随后对《纽约邮报》表示：“他是我的一位非常非常好的朋友，也是一个了不起的人。”

柯克撰写了四本书，其中包括《纽约时报》畅销书《MAGA主义：唯一能赢得未来的理念》（2020年）。2022年，他出版了《大学骗局》，批评美国高等教育具有剥削性，并“洗脑了美国青年的未来”。他的下一本书《右翼革命：如何击败觉醒主义并拯救西方》原计划于2024年出版。

他曾入选《福布斯》“30岁以下30人”榜单，以其富有争议的演讲风格闻名，经常在“证明我错了”的活动中与学生辩论。

尽管柯克因动员年轻选民而受到保守派的赞扬，但批评者指责他散布分裂和错误信息。他曾放大2020年选举舞弊的虚假指控，对新冠疫情持怀疑态度，反对避孕，并推广“伟大替代”阴谋论。

然而，他也在2022年后敦促共和党接受邮寄投票，认为“失败的滋味远比适应‘选举月’更糟糕。”

反伊斯兰、亲以色列

在以色列问题上，自2023年加沙地带的种族灭绝开始以来，柯克一直是以色列最坚定的支持者之一。他最近否认以色列正在饿死加沙的巴勒斯坦人，尽管有报道称以色列士兵阻止援助并故意射击寻求援助者。

“不，以色列没有饿死加沙人，”柯克在7月的一条推文中写道。

他还持续针对穆斯林和伊斯兰教，指责穆斯林是极端分子，并声称伊斯兰教与西方价值观不相容。“伊斯兰教是左派用来割断美国喉咙的利剑，”他在最后一条针对穆斯林的推文中写道。

