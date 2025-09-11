保守派评论员查理·柯克（Charlie Kirk）是美国右翼青年运动中最知名的人物之一，同时也是总统唐纳德·特朗普的亲密盟友。他在犹他谷大学的一场活动中被枪杀，享年31岁。

柯克是两个孩子的父亲，当时正在他的“美国复兴之旅”首站向学生发表演讲。活动视频显示，他坐在一个标有“证明我错了”的桌子旁，邀请学生提问时，突然传来枪声。他颈部中弹后倒地，学生们四散逃离。他被紧急送往医院，但最终不治身亡。

保守派青年领袖

柯克于1993年10月14日出生在芝加哥郊区，曾短暂就读于社区大学，随后决定全职投身于社会活动。2012年，年仅18岁的他共同创立了“美国转折点”（Turning Point USA，简称TPUSA），这是一个致力于“识别、教育、培训和组织学生以推广自由市场和有限政府原则”的非营利组织。

在他的领导下，TPUSA发展成为美国最大的保守派青年活动组织，覆盖超过3000所高中和大学校园，拥有65万名终身学生会员，以及450多名员工。

柯克还建立了庞大的媒体影响力。他的评论曾出现在包括福克斯新闻、《国会山报》、《新闻周刊》、《真实清晰政治》和《华盛顿时报》等媒体。他主持的《查理·柯克秀》（The Charlie Kirk Show）是一档每日播客和联合广播节目，在150个电台播出，并通过“真实美国之声新闻”同步直播，过去一年下载量超过1.2亿次。他的社交媒体月度覆盖人数超过1亿人，Axios将他列为全球“十大互动最多”的账号之一。

特朗普的盟友

柯克是特朗普最显眼的支持者之一，曾在2016年和2020年的共和党全国代表大会上发言，并参加了2025年1月特朗普的就职游行。特朗普后来任命他为空军学院访客委员会成员。

在柯克去世的消息传出后，特朗普在Truth Social上写道：“伟大的，甚至是传奇的查理·柯克已经离世。没有人比查理更了解或更能触动美国青年的心。他受到所有人的爱戴和钦佩，尤其是我，而现在，他不在了。”