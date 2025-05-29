土耳其通讯局局长法赫雷丁·阿尔通向IHH人道救援基金会表示哀悼，该组织的五名援助工作人员在最近以色列对加沙的空袭中遇难，另有两人重伤。

阿尔通在周四通过社交媒体平台X发表的声明中表示，以色列政府正在以“种族灭绝的程度”传播恐怖，包括杀害儿童、妇女、老人，甚至是冒着生命危险提供基本援助的人道主义工作者。

“犹太复国主义以色列政府继续在加沙实施系统性的屠杀，无差别地攻击年轻人、老人、儿童和妇女，”阿尔通在周四的声明中说道。

“现在，他们甚至轰炸那些冒着生命危险，为被围困的加沙人民送去一口面包和一滴水的无辜援助工作者。”

阿尔通呼吁国际社会发声，并采取具体行动制止“这种暴行”。

他表示，土耳其将继续通过外交渠道和国际机构努力，停止加沙的流血事件，并确保相关责任人被追究责任。

冒着生命危险提供援助

IHH表示，该组织在联合国世界粮食计划署（WFP）的协调下在加沙开展工作，这些援助人员参与了向在以色列持续军事袭击中被困的平民提供食品和物资的努力。

“我们强烈谴责这一针对人道主义援助工作者的卑劣袭击，这些工作者每天都冒着生命危险，为受压迫的加沙人民提供援助，”IHH在声明中说道。

在袭击中遇难的援助人员分别是穆罕默德·穆拜伊德、艾哈迈德·布斯坦、穆塔兹·雷杰布、伊沙克·塔伊夫和贾迈勒·穆拜伊德。