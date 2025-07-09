在阿拉格齐与美国代表达成接近协议后，他表达了恢复核谈判的愿望，随后德黑兰和利雅得讨论了地区稳定和外交问题。

沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼近日在吉达会见了伊朗外长阿巴斯·阿拉格齐。这是自上个月伊朗与以色列爆发12天战争以来，伊朗高级官员首次访问沙特。

据沙特国家通讯社（SPA）报道，这次于周二举行的会谈重点讨论了双边关系和地区局势。

阿拉格齐还与沙特外交大臣费萨尔·本·法赫兰·阿勒沙特王子以及国防大臣哈立德·本·萨勒曼举行了会谈。

伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴阿伊在社交媒体X上表示，会谈“富有成效”。

此次访问正值德黑兰与华盛顿之间的外交信号有所回暖之际。阿拉格齐透露，他与美国总统唐纳德·特朗普的特使史蒂夫·威特科夫在战争爆发前几乎达成了一项历史性协议。

伊朗的外交意愿

在《金融时报》发表的一篇评论文章中，阿拉格齐写道：“在九周内的五次会谈中，美国特使和我取得的进展超过了我在与拜登政府四年失败的核谈判中所取得的成果。我们距离第六次决定性会谈仅有48小时，而以色列却在6月13日发动了空袭。”

他补充说，伊朗仍然愿意进行外交谈判，但对没有更强的美国承诺是否可能继续谈判持怀疑态度。如果要解决这个问题，美国必须表现出对公平协议的真正意愿。

阿拉格齐还表示，伊朗已收到新的信息，表明华盛顿可能愿意重返谈判桌，并重申伊朗致力于在联合国监督下的和平核计划。

关于最近与以色列的冲突，阿拉格齐表示，德黑兰对侵略作出了强有力的回应，并拒绝任何认为克制意味着软弱的说法。

他说：“伊朗抵抗这次袭击，直到以色列不得不依赖特朗普总统来结束它挑起的战争。”

阿拉格齐警告称，伊朗将击退任何未来的攻击。

美国总统唐纳德·特朗普周一证实计划与伊朗举行会谈。

特朗普在白宫与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡会面时表示：“他们希望进行会谈。”