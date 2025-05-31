本周早些时候，尼日利亚中部发生的山洪暴发造成超过150人死亡，导致3000人流离失所，摧毁了超过250座房屋，并冲毁了两座桥梁。据当地灾害应急部门发言人透露，这一灾难的影响范围广泛。

尼日尔州紧急事务管理局发言人易卜拉欣·奥杜·侯赛尼周六表示，死亡人数从此前报告的115人急剧上升至151人，部分遗体在距离洪灾中心莫夸镇近10公里处被发现。

侯赛尼警告称，由于强大的尼日尔河水流将遗体冲走，死亡人数可能还会进一步上升。与此同时，尼日利亚总统博拉·蒂努布表示，搜救行动正在进行中，安全部队也参与了救灾工作。

蒂努布在社交媒体上发文称，“救援物资和临时住所援助正在迅速部署到周三晚至周四早间遭遇暴雨袭击的莫夸镇”。

在距离首都阿布贾超过350公里的莫夸镇，建筑物倒塌，道路被淹没。紧急服务人员和当地居民在洪水中搜寻废墟。

他说：“一些遗体是在倒塌的房屋废墟中找到的，他们的团队需要挖掘机来挖掘遗体，许多人仍然失踪，例如一个12口之家中只有4人被找到。

29岁的公务员穆罕默德·坦科指着他长大的房子对记者说：“我们这所房子里失去了至少15人。财产没了，一切都没了。”

据国家紧急事务管理局（NEMA）称，尼日利亚红十字会、当地志愿者、军队和警察都参与了救灾工作。这次洪灾造成151人死亡，3018人流离失所，265座房屋被“完全摧毁”，两座桥梁被冲毁。

气候变化的影响

尼日利亚的雨季通常持续六个月，今年的雨季才刚刚开始。每年由于暴雨和基础设施不完善，洪水都会在这个西非国家造成严重破坏，导致数百人死亡。

科学家警告称，气候危机正在加剧极端天气模式。在尼日利亚，洪水问题因排水系统不足、在水道上建房以及垃圾堵塞排水渠和水道而进一步恶化。

国家紧急事务管理局在一份声明中表示：“这一悲剧事件提醒我们，建筑在水道上的危险以及保持排水渠和河道畅通的重要性。”

据《每日信报》报道，数千人流离失所，一所学校的50多名儿童失踪。

警报已发出

尼日利亚气象局曾警告称，从周三到周五，尼日利亚36个州中的15个州可能会发生山洪暴发，其中包括尼日尔州。

2024年尼日利亚至少有31个州发生洪灾，导致超过1200人死亡，120万人流离失所，这是几十年来最严重的洪灾季节之一。

周五流离失所的儿童在洪水中玩耍，这增加了暴露于水传播疾病的可能性。至少有两具遗体被香蕉叶和印花布覆盖，躺在附近。

50岁的山药商贩萨布瓦尔·巴拉描述了她如何从汹涌的洪水中逃生。她告诉记者：“我当时只穿着内衣，有人借给了我现在穿的衣服。我甚至没能抓住我的拖鞋。”

她说：“由于破坏，我甚至找不到我家原来的位置了。”