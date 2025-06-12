连续第三个夜晚的暴力事件使巴利米纳及周边城镇陷入危机，暴徒袭击警察、焚烧车辆，并针对移民社区发动攻击。

本周早些时候，两名当地少年因涉嫌性侵被捕，引发了公众愤怒，随后每晚的骚乱愈演愈烈。

警察遭到持续的袭击，包括汽油弹、砖块和烟花的攻击，导致巴利米纳及周边城镇超过30名警员受伤。车辆被毁，移民家庭被迫离开家园，商家因担心进一步袭击而关闭。

与此同时，在拉恩，蒙面青年在骚乱的第三晚袭击了拉恩休闲中心。建筑物的窗户被砸碎，内部被纵火。此前社交媒体上错误地声称，因巴利米纳骚乱而流离失所的移民被临时安置在该中心。据了解，袭击发生时建筑内无人。

“有组织的种族主义暴行”

来自菲律宾和东欧的移民社区报告称，他们遭受了威胁、破坏和驱逐。一些家庭用木板封住房屋，或悬挂国旗以威慑攻击者。一户菲律宾家庭因汽车被点燃而被困在家中。

此次骚乱的导火索是两名14岁当地男孩因涉嫌6月7日在巴利米纳克洛纳冯露台地区对一名少女实施性侵而被捕。尽管警方确认嫌疑人是本地人，但网络上的错误信息助长了带有种族色彩的暴力行为。

在新闻发布会上，助理警察总长瑞安·亨德森表示，当局仍在评估暴力的性质。他说：“目前，我们尚不清楚，也没有通过情报或我们听到的信息确认是否存在准军事组织的协调行动。”亨德森提到，该国仍有一些影子准军事组织活跃，这些组织与天主教民族主义者和新教联合主义者之间的宗派暴力有着苦涩的历史。

警方目前正在审查监控录像，并考虑从英国调派额外支援力量。暴力已从巴利米纳蔓延至包括纽敦阿比、卡里克弗格斯和科尔雷恩在内的城镇，当地已部署防暴措施。

北爱尔兰首席部长米歇尔·奥尼尔和副首席部长艾玛·利特尔-彭格利发表联合声明，谴责这些袭击是“有组织的种族主义暴行”。英国首相基尔·斯塔默也呼吁保持冷静，并支持司法程序。

据悉，北爱尔兰事务大臣希拉里·本计划访问巴利米纳，亲自评估局势。

社区团体和市民领袖正在努力支持流离失所的家庭，并缓解紧张局势。该地区仍然处于紧张状态。