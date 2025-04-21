一名越南地产大亨在一桩价值 170 亿美元的洗钱案中被判处终身监禁，她声称这是一起 “意外”，周一上诉后被减刑至 30 年。

房地产开发商张美兰此前曾试图推翻另一案件中的死刑判决。该案件中，她于去年4月被判从西贡商业银行（SCB）盗取资金并实施总额达270亿美元的欺诈。

上诉法院裁定没有理由减轻她的刑罚，但表示如果她归还被盗资产的四分之三，仍有可能免于死刑。

四个月后，胡志明市的一家上诉法院于周一裁定，将她在去年10月第二次审判中因三项罪名被判的无期徒刑减为30年。

法官范公梅在上诉审理期间表示，“张美兰在案件中扮演了主要角色……（但）我们也考虑到她在弥补后果方面所花费的资金”。此前的讨论中提到，她的资产可能会被用于赔偿受害者。

上周在法庭上的最后陈述中，张美兰将事件描述为“意外”。

据官方媒体报道，张美兰说：“自入狱以来，我一直尽力为我的项目和财产问题寻找最佳解决方案。”

她说道，“请认可我的努力”。

‘丑闻的主谋’

这位68岁的被告在去年10月被判犯有洗钱177亿美元和非法跨境交易45亿美元的罪行。

她还因涉及12亿美元的债券欺诈被判有罪。

在审判期间，法院认定张美兰是“主谋”，她以复杂手段多次犯罪，造成了特别严重的后果。

在2024年4月的首次审判中，张美兰被判侵吞125亿美元，但检方表示该骗局造成的损失总额达270亿美元，相当于2023年越南国内生产总值的约6%。

尽管张美兰名义上仅持有SCB 5%的股份，但法院认定她通过家人、朋友和员工实际控制了超过90%的股份。

数万名将储蓄存入银行的人血本无归，引发了该国罕见的抗议活动。