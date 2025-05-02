安纳多卢通讯社（Anadolu）拍摄到了据称与前巴沙尔·阿萨德政权有关的最大规模万人坑遗址的画面，该遗址位于叙利亚大马士革以北的阿尔塔勒（Al-Tal）地区。

据报道，这片墓地中埋葬了数千具尸体，其中许多是在14年间从医院太平间、监狱和酷刑中心秘密运送而来的。

一名曾为政权军队工作的卡车司机侯赛因·阿拉维（Hussein Allawi）在接受安纳多卢通讯社的独家采访时，披露了这一行动的惊人细节。

据他透露，这一过程包括将尸体从赛德纳亚监狱（Sednaya Prison）——许多被拘留者在那里死亡——先运送到哈拉斯塔军事医院（Harasta Military Hospital）的太平间，然后再转移到阿尔塔勒和其他偏远地区的万人坑。

阿拉维说道，“所有尸体都没有身份信息，只是编号，没有名字。当太平间装满时，我们每周运送尸体——每周两辆卡车，有时每辆卡车装载多达200到250具尸体。”

他还描述了卡车如何被开往多个埋葬点。他说，“我们会把卡车停在坑旁边，然后有人爬上车，把尸体扔进沟里。随后，推土机会过来将它们掩埋。”

阿拉维表示，这些车队总是有军方护送。前后都有车辆护送。我们总是在白天完成运输任务。

当阿尔塔勒的埋葬点达到容量极限后，政权开始在附近的阿尔库塔伊法（Al-Qutayfah）地区埋葬尸体。

阿拉维说道，“当阿尔塔勒的地点填满后，我们将尸体运送到阿尔库塔伊法，接下来的10年都在那里埋葬。我最后一次送尸体是在2019年”。

他补充说，一名名叫马津·贾布利（Mazin Jableli）的政权军官负责这些埋葬行动。

越来越多的万人坑被发现

阿拉维表示，他一直从事这项令人毛骨悚然的工作，直到阿萨德政权垮台前的10到15天。他提到，他运送到内贾地区（Nejha）的许多尸体都带有明显的酷刑痕迹。

他说，“卸货需要四个人，大约10到15分钟。有些尸体放置时间太久，已经开始腐烂。如果没有冷藏设备，尸体会像肥皂一样融化”。

他还提到死者的身份特征。“最多只有一两名女性，其余都是男性——年轻人和老人。我从未见过任何儿童。”

回顾自己在政权统治期间的沉默，他补充道：“这一切都结束了。现在有些事情我想说，那些我们以前不能说的事情。当时，如果你说出来，就会消失。但现在政权已经垮台，一切都结束了。”

如今，阿尔塔勒的土地上仍然留有许多未被挖掘的巨大坑洞。叙利亚当局预计很快将展开正式调查，安全部队和民防团队正在努力核实该地点是否被用作万人坑。

随着阿萨德政权的垮台，全国范围内发现了多个万人坑，其中许多位于大马士革及其周边地区。一些坑中发现的遗骸已经腐烂或被肢解，难以辨认。

根据直接目击者的证词，阿尔塔勒遗址现被认为是与政权有关的最大万人坑。

在大马士革的斯贝内（Sbeineh）社区，叙利亚民防队最近在一栋曾被复兴党政权用来拘禁平民的建筑下发现了另一个万人坑。

与此同时，阿勒颇的安全部队在纳卡林（Nakkarin）村发现了一处墓地，据称埋有被政权处决的平民遗骸。初步估计显示，该地点可能包含约1500具尸体。

12月29日，叙利亚官方通讯社SANA报道，在霍姆斯的胡拉（Houla）地区附近发现了另一处墓地，据称也埋有阿萨德政权的受害者。

此外，在多个地点还发现了其他墓地，其中包括大马士革的巴格达桥地区、德拉的伊兹拉（Izra）区、首都的侯赛尼耶（Husseiniyeh）地区以及赛义达·宰纳卜（Sayyidah Zaynab）附近。