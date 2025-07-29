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朝鲜为与特朗普会谈设条件：“先承认我们是核国家”
这位朝鲜领导人的妹妹表示，朝鲜领导人金正恩和唐纳德特朗普之间的私人关系“还不错”。
朝鲜为与特朗普会谈设条件：“先承认我们是核国家”
Kim Yo Jong, the North Korean leader's sister and vice department director of the Central Committee of the Workers' Party of Korea / AP
18 小时前

朝鲜于周二通过国家通讯社KCNA报道，要求美国在与总统唐纳德·特朗普举行任何新峰会之前，承认其核武国家地位。

朝鲜领导人金正恩的妹妹、朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正发表声明称，朝鲜的核地位现已“不可逆转”。

金与正表示，“承认朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）作为核武国家的不可逆转地位，以及其能力和地缘政治环境已发生根本性变化的事实，应成为预测和考虑未来一切事务的前提条件。”

“没有人可以否认这一现实，也不应误解。”

针对白宫最近表示愿意重启对话的言论，金与正将其斥为对过去的“单方面评估”，并警告称2025年“既不是2018年，也不是2019年”。

她的声明提到了2018年在新加坡、2019年在河内以及2019年在朝韩非军事区举行的三次史无前例的峰会。

2019年，特朗普成为首位踏上朝鲜领土的在任美国总统。

作为与平壤就其核武器和弹道导弹计划进行一系列谈判的一部分，他在分隔朝韩的非军事区与金正恩会面。

金与正承认，朝鲜领导人与特朗普之间的私人关系“并不差”，但警告称，如果美国继续追求去核化目标而不适应地缘政治变化，这种关系将毫无意义。

她说道，“如果美国无法接受这一改变的现实，并坚持失败的过去，那么朝美会谈将仅仅是美国方面的‘希望’”。

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