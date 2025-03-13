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非洲联盟警告苏丹分裂风险巨大
双方,即苏丹正规军和准军事性的快速支援部队,已经在这个国家内战近两年。
非洲联盟警告苏丹分裂风险巨大
Jeshi la Sudan wanaonekana kushangilia baada ya kuingia eneo la Wad Madani, nchini Sudan, Januari 12, 2025. /Picha: REUTERS /El Tayeb Siddig
2025年3月13日

非洲联盟周三表示，在战乱中的苏丹宣布成立平行政府的举动可能导致这个已经因近两年的动荡而饱受摧残的国家进一步分裂。

苏丹快速支援部队（RSF）与正规军之间的冲突已造成数万人死亡，超过1200万人流离失所。联合国将这一局势描述为“非洲大陆前所未有的人道主义危机”。

这场战争最初因快速支援部队并入正规军的分歧而爆发，最终导致国家分裂。苏丹军队目前控制着东部和北部地区，而快速支援部队几乎掌控了整个西部达尔富尔地区以及部分南部地区。

上个月，快速支援部队及其盟友在内罗毕签署了一份“创立宪章”，宣布成立平行政府。

非洲联盟在声明中谴责了这一举动，并“警告称此类行为可能导致国家分裂的巨大风险”。

根据法新社发表的文件，签署方计划在叛军控制的地区建立一个“和平与统一政府”。

今年三月初，快速支援部队及其盟友再次在内罗毕签署了一份“过渡宪法”。

非洲联盟呼吁其所有成员国以及国际社会“不要承认任何旨在分裂和治理苏丹共和国部分领土或其机构的政府或平行实体”。

非洲联盟补充道，联盟“并不承认所谓的苏丹共和国政府或平行实体”。

周二，欧盟在一份声明中表示，平行政府威胁到苏丹人民的民主愿望，这与上周联合国安理会的声明如出一辙。

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