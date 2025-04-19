来自13个国家的议长于周五在伊斯坦布尔参加支持巴勒斯坦议会小组会议时，谴责了以色列对加沙长达近18个月的攻击。

他们呼吁全球组织采取行动，制止特拉维夫的攻击行为。

马来西亚议会主席丹斯里拿督祖哈里·阿卜杜勒表示，马来西亚将继续坚定支持巴勒斯坦的独立与主权，并谴责针对平民的杀戮行为。

祖哈里强调，巴勒斯坦问题不仅仅是马来西亚的外交政策问题，更是人道主义问题，同时也是良知与觉悟的问题。

巴基斯坦议会主席塞尔达尔·阿亚兹·萨迪克指出，巴勒斯坦问题并非单纯的政治问题，而是对良知的考验。他表示，巴勒斯坦人民的正义、自由和尊严已被剥夺。

萨迪克提到，以色列阻碍人道主义救援车队，故意持续轰炸该地区，并杀害人道主义组织的工作人员。

印尼议长普安·马哈拉尼强调，巴勒斯坦最需要的是正义，并指出各国议会必须在其权限范围内成为解决方案的一部分。

马哈拉尼表示，作为议员，他们没有保持沉默的奢侈，他们的责任不仅仅是对选民负责，还包括对正义、人道与和平的承诺。

西班牙议长阿门戈尔·索西亚斯通过视频信息表示，自2023年10月以来，加沙发生的事情构成了“反人类罪”。

“在两个月的停火后，以色列违反了停战协议，继续轰炸加沙人民，杀害更多儿童，摧毁医疗中心，并炸毁运送救援人员的救护车。屠杀已经达到了更加无法忍受的程度，”她说。

索西亚斯强调，必须结束全球范围内“有罪不罚”的文化，并指出西班牙承认巴勒斯坦国及其1967年边界。

她表示，巴勒斯坦人民可以完全依靠西班牙的支持，并强调必须立即停止这种不公正的局面以及对人权和国际法的公然侵犯。

阿塞拜疆议会副议长阿里·艾哈迈多夫指出，阿塞拜疆曾经历30年的占领和种族清洗，因此谴责任何地方的歧视、人权侵犯、种族清洗、占领和针对无辜者的暴力行为。

他对加沙的人道主义危机以及成千上万无辜生命的丧失表示深切关注，并强调该地区缺乏食物、水和医疗服务，导致人们被迫面临饥饿。

艾哈迈多夫表示，无法向加沙人民提供人道主义援助使局势进一步恶化。

他支持建立并全面实施停火，并重申阿塞拜疆对巴勒斯坦独立的支持，同时指出巴勒斯坦驻巴库大使馆已运作14年。

“为了地区和平与稳定，巴勒斯坦人民必须在自己的国家中有尊严和安全地生活，”艾哈迈多夫说。

他强调，阿塞拜疆认为根据国际法和相关联合国决议解决以色列-巴勒斯坦问题，以东耶路撒冷为巴勒斯坦首都并实现两国方案，是唯一可行的解决途径。

艾哈迈多夫补充说，作为伊斯兰合作组织的成员，阿塞拜疆明确表示与加沙人民团结一致。