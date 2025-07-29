联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯呼吁国际社会采取“紧急、具体、不可逆转的措施”，推动两国方案的实现。他警告说，加沙局势的恶化正使巴勒斯坦人陷入更深的绝望，并可能引发更广泛的不稳定局面。

“我们必须明确：巴勒斯坦人的建国权利是一项权利，而不是一种奖励。否认这一权利将成为极端分子在全球范围内的助力，”古特雷斯在周一举行的联合国高级别会议上表示，该会议旨在和平解决巴勒斯坦问题。

“时间正在流逝。每一天，信任都在消失，机构在削弱，希望在破灭，”他补充道。

古特雷斯谴责了加沙日益加深的危机，称该地区已经“陷入了一连串的灾难之中”。

“我欢迎最近在减少对救命人道主义援助限制方面所采取的措施——但这远远不是结束这一噩梦的解决方案，”他说。

“我们需要：立即、永久的停火；所有人质的立即、无条件释放；以及全面、不受阻碍的人道主义援助通道。这些不是和平的前提条件，而是和平的基础。”

联合国秘书长还谴责了以色列对巴勒斯坦土地的占领，包括东耶路撒冷。

“以色列对被占领的巴勒斯坦领土，包括东耶路撒冷的持续占领是非法的。必须结束。这是法律的要求，”他说。

“占领中没有安全可言。”

外交崩溃与行动呼吁

古特雷斯批评了国际外交在解决冲突方面的失败，警告说空洞的声明对场上现实几乎没有改变。

“几十年来，中东外交更多的是过程而非和平。对于地面上的人们来说，言辞、演讲和声明可能没有太多意义。他们以前见过，也听过。而与此同时，破坏和吞并却在继续。”

他警告说，一个单一国家的现实将使巴勒斯坦人被剥夺基本权利，并面临持续的流离失所。

“一个单一国家的现实中，巴勒斯坦人被剥夺平等权利，被迫生活在永久的占领和不平等之下？这不是和平。这不是正义。这不符合国际法，”他说。

古特雷斯称两国方案是“中东和平的核心问题”，并敦促以色列“明确、毫无保留地重新承诺两国方案，并停止一切破坏这一方案的行动”。

“这一冲突无法被管理。它必须被解决。我们不能等待完美的条件。我们必须创造条件。我们不能将和平努力推迟到痛苦变得无法承受。我们必须在为时已晚之前采取行动，”他说。