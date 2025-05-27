土耳其领先的电子商务平台Trendyol宣布，将与Castle Investments合作，在土耳其首都安卡拉开发并运营一个先进的数据中心。

该项目被命名为“安卡拉数据枢纽”，将提供48兆瓦的IT容量，成为该地区最大、最先进的设施之一。该中心将获得Uptime Tier III认证，旨在满足超大规模企业、云服务提供商以及本地企业的技术需求。

Trendyol与由数据中心资深人士Tarek Al Ashram创立的Castle Investments之间的合作，通过在迪拜签署的股东协议正式确立。

周二的签约仪式吸引了多位高级官员出席，包括阿联酋人工智能、数字经济与远程工作应用部长奥马尔·苏丹·阿尔·奥拉马（Omar Sultan Al Olama），以及土耳其大国民议会工业、贸易、能源、自然资源、信息与技术委员会主席穆斯塔法·瓦兰克（Mustafa Varank）。

Trendyol集团总裁恰拉扬切廷Caglayan Cetin表示，“Trendyol的领导地位建立在其世界级的技术解决方案和智能数据应用之上。”

他说道，“安卡拉数据中心项目将显著提升我们为快速增长的本地和国际客户群提供服务的质量，同时也进一步证明了我们对土耳其投资的承诺以及对该国强大数字生态系统的信心。”

一个标志性项目与区域新标杆

Castle Investments首席执行官塔里克·阿尔·阿什拉姆（Tarek Al Ashram）将该项目描述为对该地区具有变革意义。

他说，“这一合作伙伴关系是塑造该地区数字基础设施未来的重要一步。”

他表示，“将我们在交付关键任务数据中心设施方面的丰富经验，与Trendyol在土耳其的技术领导力和数字规模相结合，安卡拉数据枢纽将成为一个标志性项目，并树立区域新标杆。”

该设施计划于2026年第三季度初步启动，提供9.6兆瓦的IT容量。项目总开发成本预计约为5亿美元，目前已在安卡拉泰梅利区开始建设。

预计Trendyol将占用数据中心的大部分容量以支持其不断扩展的运营，而剩余容量将向其他云服务和企业客户开放。