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特朗普镇压亲巴勒斯坦活动人士的行径将受到审判
波士顿法院将审判特朗普政府利用移民权力压制美国校园亲巴勒斯坦声音的指控。
特朗普镇压亲巴勒斯坦活动人士的行径将受到审判
Lawsuit accuses Trump administration of orchestrating a campaign of deportations in retaliation for constitutionally protected speech.(Photo: Reuters) / AFP
2025年7月7日

周一波士顿就一项针对特朗普政府对参与亲巴勒斯坦抗议活动的国际学生和教职员工的移民镇压行动提起的诉讼举行了一场联邦听证会。

这起由几所大学协会针对唐纳德·特朗普总统及其政府成员提起的诉讼，指控政府发动逮捕和驱逐行动，以报复受宪法保护的言论自由。

原告请求美国地区法官威廉·杨裁定该政策违反了《第一修正案》和《行政程序法》（后者规定了联邦机构如何制定和执行法规）。

原告在一份审前陈述中写道：“全美各地的非公民学生和教职员工被迫保持沉默。他们回避抗议活动，清理社交媒体，并在课堂和广播中自我审查。”

“活动被压制，发声被禁止”

原告表示，尽管该政策尚未正式成文，但它是通过一系列行政措施、指导备忘录和公开声明实施的，旨在压制对以色列的批评。

预计将出庭作证的学者将描述对监视和拘留的恐惧如何导致他们放弃倡导巴勒斯坦人权或政治敏感的学术工作。

巴勒斯坦活动家、哥伦比亚大学毕业生马哈茂德·哈利勒，他在联邦移民拘留所被关押了104天，直到上个月才获释。

在特朗普称哈利勒被捕是“未来更多逮捕中的第一次”之后，他的案件成为所谓镇压的象征。

另一名原告，在塔夫茨大学就读的土耳其学生鲁梅萨·奥兹图尔克，在波士顿的人行道上被拘留，并在路易斯安那州的一个移民拘留所被关押了六周。

她被捕之前发表了一篇批评其所在大学对以色列在加沙种族灭绝事件立场的文章。

原告称，特朗普政府向各大学提供了学生和教职员工的名单以供监控，启动了一项秘密的社交媒体监控计划，并发布了内部指导，吊销与校园抗议活动相关人员的签证和绿卡。

“不存在这样的政策”

特朗普政府在诉讼中辩称，从未存在过这样的政策，并指责原告歪曲移民做法是政治报复。

司法部在法庭文件中表示：“他们没有声称任何法律、法规或官方指导中存在这样的计划，”并补充道，“因为根本就不存在这样的政策。”

政府律师辩称，移民法赋予当局广泛的自由裁量权，即使涉案个人发表政治言论，因签证违规或其他正当理由驱逐出境也是合法的。

政府辩称，“原告的诉讼基于对《第一修正案》的误解”，认为宪法保护措施在移民问题上的适用方式不同。

言论自由的转折点

法律分析人士表示，此案可能为在政治表达背景下限制移民执法树立重要先例，尤其是在有关中东政策和美国校园学生激进主义的辩论已成为讨论焦点的情况下。

原告辩称，证据的分量，包括特朗普及其官员的公开声明（无论官方文件如何），都清楚地表明了针对亲巴勒斯坦声音的模式。

他们补充道：“被告定义、辩护并吹嘘这项政策。根据法律审查，这项政策并不存在。”

预计审判将持续数天并于今年晚些时候作出判决。

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