据多家媒体援引古吉拉特邦警方的消息报道，一架载有242人的印度航空客机在印度西部古吉拉特邦的主要城市艾哈迈达巴德坠毁，许多人恐已遇难。

报道称，这架航班编号为AI171的飞机正从艾哈迈达巴德飞往伦敦盖特威克机场，事故发生时正处于起飞阶段。

警方证实，这架飞机在周四从艾哈迈达巴德的萨达尔·瓦拉巴伊·帕特尔国际机场起飞后不久，撞上了一栋供医生使用的宿舍楼。

印度航空表示，失事飞机上的乘客包括169名印度公民、53名英国公民、7名葡萄牙公民、1名加拿大公民，以及2名飞行员和10名机组人员。

印度航空在一份简短的声明中表示：“目前我们正在确认具体情况，并将在第一时间提供进一步更新。”

印度航空董事长钱德拉塞卡兰对事故表示“深切悲痛”。

他在声明中说：“我们目前的首要任务是支持所有受影响的人及其家属。我们正在尽一切努力协助现场的紧急救援团队，并提供所有必要的支持和关怀。”

根据初步报告，飞机在该市的梅加尼纳加地区坠毁，社交媒体上流传的事故现场画面显示，浓烟从坠机地点升起。

飞机于当地时间凌晨1点38分起飞，并于下午1点40分在艾哈迈达巴德机场附近的一栋建筑物上坠毁。

盖特威克机场的官员表示，这架飞机原定于当地时间下午6点25分降落在伦敦。

当局已启动救援行动，紧急服务部门迅速赶往现场。尽管目前细节有限，但消息人士称事故发生时机上有乘客和机组人员。印度民航总局（DGCA）的官员预计将对事故原因展开全面调查。

机场附近的目击者报告称，他们听到一声巨响，随后看到飞机迅速下降。古吉拉特邦政府已承诺迅速采取行动，并为受影响的人提供支持。

印度前板球运动员兼议会议员优素福·帕坦在社交媒体平台X上表示，“听到印度航空艾哈迈达巴德至伦敦航班在艾哈迈达巴德机场附近发生事故的消息感到非常震惊。为所有乘客和机组人员的安全祈祷。”