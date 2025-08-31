乌克兰前议会议长安德里·帕鲁比（Andriy Parubiy）周六在西部城市利沃夫被枪杀，目前凶手正在被追捕。
乌克兰总检察长办公室表示，一名枪手向帕鲁比开了数枪，当场将其击毙。凶手随后逃离现场，警方已展开追捕行动。
现年54岁的帕鲁比曾是乌克兰议会议员，并于2016年4月至2019年8月期间担任议会议长。他还曾在2014年2月至8月担任乌克兰国家安全与国防委员会秘书，这一时期正值乌克兰东部爆发冲突以及俄罗斯吞并克里米亚半岛。
官方尚未透露此次谋杀是否与俄罗斯在乌克兰的战争有直接关联。
乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社交媒体X上写道：“内政部长伊霍尔·克雷缅科（Ihor Klymenko）和总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科（Ruslan Kravchenko）刚刚报告了利沃夫发生的这起可怕谋杀案的初步情况。安德里·帕鲁比已遇害。”
他向帕鲁比的家人和亲友表示哀悼，并补充道：“所有必要的力量和手段都已投入到调查和追捕凶手的工作中。”
国家警察表示，利沃夫的枪击事件发生在当地时间中午（格林尼治标准时间09:00）左右。
利沃夫市长安德里·萨多维（Andriy Sadovyi）表示，找到凶手并查明袭击的具体情况至关重要。他在Telegram上写道：“在一个处于战争中的国家，这关系到安全问题。正如我们所见，没有绝对安全的地方。”
悼念纷至沓来
前总统彼得罗·波罗申科（Petro Poroshenko）在Telegram上表示，帕鲁比的遇害是“对乌克兰心脏的一次射击”。
“安德里是一个伟大的人，也是一个真正的朋友。这就是为什么他们要报复他，这就是他们害怕的原因，”他称赞帕鲁比为乌克兰军队的建设做出了贡献。
乌克兰外交部长安德里·西比哈（Andrii Sybiha）在Telegram上的声明中称帕鲁比是“一位为捍卫乌克兰自由、独立和主权做出巨大贡献的爱国者和政治家。他是一个理应载入史册的人。”
乌克兰执法部门尚未提供有关凶手身份或动机的信息。
乌克兰总理尤利娅·斯维里登科（Yulia Svyrydenko）呼吁迅速调查此案，称这是国家的“重大损失”。
“你始终是乌克兰的爱国者，为我们国家的建设做出了巨大贡献，”她在X上写道。