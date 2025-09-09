葡萄牙总理路易斯·蒙特内格罗周二在北京会见中国国家主席习近平时，敦促他利用中国与俄罗斯的密切关系，推动在乌克兰实现“公正和持久的和平”。

这是近十年来葡萄牙政府首脑首次访问中国。此次访问正值习近平在北京主持纪念日本二战战败80周年的大型阅兵式一周后。阅兵式上，俄罗斯总统普京和朝鲜领导人金正恩也在场，欧盟外交政策负责人卡娅·卡拉斯称之为“独裁联盟”。

蒙特内格罗对习近平表示：“基于中国与俄罗斯联邦保持的密切关系，我们真心相信贵方将为我们在乌克兰尽快建立公正、持久的和平作出贡献。”

由于特朗普政府的关税政策严重打击了葡萄牙对美国的出口，里斯本目前正在寻求与中国建立更强的商业联系。与此同时，欧盟指责中国向欧洲市场倾销廉价商品，并支持俄罗斯的战争经济。

蒙特内格罗还对习近平表示，葡萄牙感谢中国这个19万亿美元经济体的投资者在葡萄牙最关键的时刻——金融危机期间——投资葡萄牙经济。