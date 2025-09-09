华人世界
葡萄牙总理敦促习近平推动俄乌和平
葡萄牙总理蒙特内格罗在对中国进行多日访问后，将前往日本进行正式会晤。里斯本方面旨在加强与亚洲两大经济体的关系，此前双方已长时间未进行高层接触。
近十年来，葡萄牙政府首脑首次访华。 / Reuters
2025年9月9日

葡萄牙总理路易斯·蒙特内格罗周二在北京会见中国国家主席习近平时，敦促他利用中国与俄罗斯的密切关系，推动在乌克兰实现“公正和持久的和平”。

这是近十年来葡萄牙政府首脑首次访问中国。此次访问正值习近平在北京主持纪念日本二战战败80周年的大型阅兵式一周后。阅兵式上，俄罗斯总统普京和朝鲜领导人金正恩也在场，欧盟外交政策负责人卡娅·卡拉斯称之为“独裁联盟”。

蒙特内格罗对习近平表示：“基于中国与俄罗斯联邦保持的密切关系，我们真心相信贵方将为我们在乌克兰尽快建立公正、持久的和平作出贡献。”

由于特朗普政府的关税政策严重打击了葡萄牙对美国的出口，里斯本目前正在寻求与中国建立更强的商业联系。与此同时，欧盟指责中国向欧洲市场倾销廉价商品，并支持俄罗斯的战争经济。

蒙特内格罗还对习近平表示，葡萄牙感谢中国这个19万亿美元经济体的投资者在葡萄牙最关键的时刻——金融危机期间——投资葡萄牙经济。

葡萄牙投资促进局（AICEP）主席也随同蒙特内格罗访问中国和日本。

据AICEP统计，截至2024年底，中国对葡萄牙的直接投资累计已超过120亿欧元（约140亿美元），成为该国第四大外资来源。

尽管投资关系紧密，但双方仍存在一些紧张关系，包括葡萄牙继续禁止中国设备进入其5G网络，这一政策得到了新上台的中右翼政府的支持。

习近平表示：“中国愿意加强与葡萄牙的战略沟通，确保双边关系朝着正确的方向发展。”

