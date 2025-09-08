华人世界
中国为俄罗斯天然气工业股份公司评级AAA
在俄罗斯和中国批准西伯利亚力量2号管道几天后，中国评级机构给予俄罗斯天然气工业股份公司"AAA"评级并维持稳定展望。
（资料图片）俄罗斯圣彼得堡一座建筑屋顶上安装的俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）标志。 / Reuters
2025年9月8日

中国评级机构中证鹏元周五为被美国列入黑名单的俄罗斯石油巨头俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）评级为AAA。据媒体报道，北京正准备重新向主要俄罗斯能源企业开放国内债券市场。

中证鹏元表示：“俄罗斯天然气工业股份公司的评级反映了其战略重要性以及与俄罗斯政府的法律联系。”

中国评级机构补充道，该公司的信用状况“得益于其作为全球石油和天然气行业市场领导者之一的强大业务能力，以及其在俄罗斯能源市场中的重要地位。”

这一“AAA”评级及稳定展望的授予，正值俄罗斯和中国为“西伯利亚力量2号”管道项目开绿灯之际。

俄罗斯天然气工业股份公司在俄罗斯总统普京上周访问中国期间宣布了这一消息。

据《金融时报》周日报道，上月底中国高级金融监管官员向俄罗斯能源企业高管表示，将支持这些公司发行人民币“熊猫债券”的计划。

通常情况下，公司在中国发行债券之前需要获得信用评级。

不过，中证鹏元指出，与俄罗斯天然气工业股份公司相关的“高地缘政治风险”是一个重要因素。自2022年俄乌战争爆发以来，该公司受到美国的制裁。

评级机构表示：“制裁和地缘政治动荡对公司的运营产生不利影响，导致2023年天然气出口收入和出口量下降。”

“随着地缘政治局势的不断演变，运营的不确定性继续存在。”

上个月中证鹏元还为俄罗斯联邦全资拥有的中型上游石油公司Zarubezhneft授予了“AAA”信用评级。

