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特朗普宣布以色列和伊朗停火
美国总统表示，伊朗和以色列已同意从周二开始分阶段停火，这可能结束持续近两周的地区暴力事件。
特朗普宣布以色列和伊朗停火
US president says Iran and Israel have agreed to a phased ceasefire starting Tuesday. / Reuters
2025年6月24日

美国总统唐纳德·特朗普宣布，以色列和伊朗已同意从周二格林尼治时间凌晨4点左右开始分阶段停火，旨在正式结束近两周的激烈冲突。

特朗普在其Truth Social平台上发表声明称，该协议要求实现“完全和彻底的停火”，首先由伊朗暂停行动，随后以色列在12小时后跟进。

这次停火预计将标志着特朗普所称的“12天战争”的“正式结束”。

特朗普写道，“假设一切如预期进行，而事实也会如此，我想祝贺以色列和伊朗两国，展现了结束这场应被称为‘12天战争’的冲突所需的毅力、勇气和智慧。”

冲突始于6月13日，当时以色列对多个伊朗军事、民用及核设施发动空袭，包括福尔多地下浓缩设施。德黑兰随后以弹道导弹袭击以色列目标作为回应，引发了一系列报复行动，导致两国数十年来最直接的军事对抗。

紧张局势在6月22日进一步升级，美国加入以色列的行动，袭击了伊朗的三个核设施，伊朗则以导弹攻击美国在卡塔尔的乌代德空军基地作为回应。

据报道，尽管局势升级，但通过阿曼和瑞士等国的外交渠道，一直在努力促成停火。特朗普未提及参与调解的国家，但称赞双方同意以“有序的方式”逐步结束军事行动。

据悉，分阶段停火的时间表——由伊朗先行停火，以色列随后跟进——旨在让双方军队完成正在进行的行动，避免突然中断。

动荡地区的紧张局势

过去两周的公开冲突已导致伊朗数百人和以色列数十人死亡，两国民众被迫躲避空袭和导弹攻击。这场战斗引发了对更大范围地区战争的担忧。

伊朗为在以色列袭击中丧生的平民和革命卫队成员举行了葬礼。同时，以色列启动了全国紧急协议，并对伊朗领土发动了近年来最广泛的打击。

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