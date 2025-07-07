五角大楼在其2026年预算中，通过“反ISIS训练和装备基金”（CTEF）拨款1.3亿美元，用于支持叙利亚的武装组织，包括以YPG为主导的叙利亚民主力量（SDF）。

根据美国国防部关于2026年预算的说明文件，该基金旨在支持美国支持的SDF和位于叙利亚东南部的叙利亚自由军的训练、装备以及每月津贴，同时还包括伊拉克和黎巴嫩的“经过审查的合作伙伴部队”。

文件指出，这笔拨款包括轻武器、医疗用品以及设施维修费用，并表示ISIS的“卷土重来”对美国国家利益、伊拉克、叙利亚、黎巴嫩以及国际社会构成威胁。

YPG被认为是PKK在叙利亚的分支，而PKK已被土耳其、美国和欧盟列为恐怖组织。

大部分资金流向PKK/YPG恐怖组织

在五角大楼2026年的预算中，为叙利亚拨款的1.3亿美元中，742万美元被分配给叙利亚自由军。文件指出，这笔资金预计将帮助叙利亚自由军“扩大其在巴迪亚沙漠对抗ISIS残余势力的影响力”。

然而，大部分资金都流向了SDF。

这笔最新的资金是在2025年拨款1.479亿美元和2024年拨款1.56亿美元的基础上追加的，这些资金同样以打击ISIS为名分配给叙利亚的类似组织，而土耳其长期以来认为这是美国为其边境上的恐怖组织提供武器的借口。

在长达四十年的恐怖活动中，PKK已造成超过4万人丧生，其中包括平民、妇女和儿童。

土耳其认为，以任何名义为PKK/YPG提供装备都等同于直接支持恐怖主义。