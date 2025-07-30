太平洋沿岸多个国家因俄罗斯远东地区发生强烈地震而保持高度警惕，此次地震引发了从夏威夷到日本的广泛撤离行动。

尽管海啸警报已被降级，但沿海地区的紧张情绪依然高涨。机场关闭，沿海城市的上班族因最初的海浪威胁纷纷跑到高楼层避险。

日本气象厅周三晚间将海啸警报降级，但对北部地区仍维持警告。从茨城县东部到和歌山县南部的区域警报已降为注意报，具体信息可查阅气象厅官网。

此次地震震级为8.8级，震中位于俄罗斯偏远的堪察加半岛彼得罗巴甫洛夫斯克附近，是自2011年日本9.1级地震及随后的海啸导致超过15000人死亡以来最强的一次地震。

根据美国地质调查局的数据，这次地震发生在当地时间上午8点24分（格林尼治时间周二23点04分），是有记录以来的十大强震之一。

据中国官方媒体报道，中国也已解除部分沿海地区的海啸警报。自然资源部曾发布黄色海啸预警，预计上海沿海将出现最高30厘米（约1英尺）的海浪。然而，随后浙江东部和上海地区的警报被解除，但台湾东部沿海仍维持黄色海啸预警。

此外，由于台风“科梅”的威胁，中国当局还在上海疏散了28.3万人，并将他们安置在1900个避难所中。

俄罗斯当局表示，海啸袭击并淹没了北库里尔斯克港镇，当地媒体称堪察加的叶利佐夫斯基地区记录到3至4米高的海浪。一段发布在俄罗斯社交媒体上的视频显示，该镇的建筑物被海水淹没。官方称，约2000名居民已被疏散。

据俄罗斯官方媒体报道，地震造成数人受伤，但均无生命危险。一位叶利佐夫斯基居民对媒体表示：“墙壁在摇晃，幸好我们提前准备了一个装有水和衣物的行李箱，放在门口。我们迅速拿上它跑了出去……真的很害怕。”

俄罗斯远东萨哈林地区宣布北部千岛群岛进入紧急状态。当地市长表示，“所有人”都已被安全撤离。

北美和南美的多个太平洋沿岸国家，包括美国、墨西哥和厄瓜多尔，均发布了避免前往受影响海滩的警告。

在夏威夷，檀香山市长里克·布兰吉亚迪表示，居民和数千名游客应前往建筑物的高层或更高的地势避险。州长乔希·格林警告称：“人们绝对不应该，也再次强调，不应该像过去那样留在海岸线附近，只为了看海啸的样子。这不是普通的海浪，海啸会致命。”

太平洋地区的警报

根据美国地质调查局的数据，此次地震的震中与2011年引发毁灭性太平洋海啸的9.0级地震大致相同。至少发生了六次余震，其中一次震级为6.9，另一次为6.3。

美国海啸预警中心表示，厄瓜多尔、西北夏威夷群岛和俄罗斯部分海岸可能出现超过3米高的海浪。智利、哥斯达黎加、法属波利尼西亚、关岛、夏威夷、日本及其他太平洋岛屿和岛屿群的部分海岸可能出现1至3米高的海浪。其他地区，包括澳大利亚、哥伦比亚、墨西哥、新西兰、汤加和台湾，可能出现高达1米的海浪。

电视画面显示，几头鲸鱼被冲上了海滩。福岛核电站运营商表示，地震发生后，日本东北部福岛核电站的工人已撤离。该核电站在 2011 年遭受了大地震和海啸的严重破坏。

台湾也发布了海啸预警，中央气象局警告称，海啸波可能在当地时间下午1点18分（格林尼治时间05点18分）抵达台湾沿海。

菲律宾也警告其面向太平洋的沿海地区居民，可能会出现“不到1米高的海啸波”。

余震

据当地记者报道，加利福尼亚的手机接收到了海啸警报。美国总统唐纳德·特朗普在社交媒体上发文称：“保持坚强，保持安全！”

在夏威夷受欢迎的威基基冲浪海滩附近，海啸警报响起，一名记者观察到交通堵塞，居民纷纷逃往高地。

美国海啸预警中心对整个夏威夷州发布了最高级别的海啸警报，预计第一波海浪将在当地时间晚上7点17分（格林尼治时间05点17分）抵达。

地震中心在警告中表示，“人们还被建议远离海滩，不要前往海岸线”。船只被命令在预计海浪到达前驶向公海。