利物浦和葡萄牙国家队前锋迪奥戈·若塔及其兄弟在西班牙西北部的一场车祸中不幸去世，警方证实了这一消息。这一悲剧发生在若塔与长期伴侣鲁特·卡多索结婚仅数周后。

西班牙民防警卫队表示，一辆汽车在萨莫拉省塞尔纳迪利亚市的高速公路上失控，导致若塔和他的兄弟安德烈·菲利佩不幸遇难。

若塔所在的足球俱乐部利物浦在声明中表示，“我们目前不会发表进一步评论，并请求外界尊重迪奥戈和安德烈的家人、朋友、队友以及俱乐部工作人员的隐私，让他们能够面对这一无法想象的损失。”

声明指出，“我们将继续为他们提供全力支持。”

若塔的去世距离他与鲁特·卡多索的婚礼不到一周。在去世前几个小时，这位足球运动员还在Instagram上发布了一张照片，称那是“我们永远不会忘记的一天”。这对夫妇育有三个孩子。

“这太令人难以置信了。我们最近还在国家队一起训练，而你刚刚结婚。”

葡萄牙球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多说道：“向你的家人、妻子和孩子致以最深切的哀悼，并希望他们能拥有无尽的力量。我知道你将永远与他们同在。安息吧，迪奥戈和安德烈。我们都会想念你们。”

萨莫拉省的紧急服务部门表示，两名男子在午夜后不久于西班牙西北部的帕拉西奥斯·德·萨纳布里亚附近的一场车祸中丧生。事故发生后，车辆起火，火焰蔓延至附近的植被。

“安息吧，迪奥戈。在这个极其悲伤的时刻，向他的家人和朋友致以哀悼。”

前利物浦队长史蒂文·杰拉德说道。欧足联也发表声明，对这一消息表示悲痛。

“代表欧洲足球界，我们对葡萄牙国脚、利物浦前锋迪奥戈·若塔及其兄弟安德烈·菲利佩的不幸去世深感悲痛。”

西班牙广播公司RTVE报道称，若塔驾驶的兰博基尼在高速公路上失控，目前事故原因仍在调查中。

若塔于2020年从狼队加盟利物浦，凭借其出色的得分能力和多面性成为球迷的宠儿。他为俱乐部打入65球，并帮助球队在2025年赢得英超冠军。他还代表葡萄牙国家队出战，帮助球队在2024年欧洲杯中闯入八强。

“迪奥戈·若塔，这位为葡萄牙争光的运动员，以及他的兄弟的去世，是一场意外且令人悲痛的事件。”

葡萄牙总理蒙特内格罗表示：“我向他们的家人致以最深切的哀悼。这是足球界以及国内外体育界的悲伤一天。”